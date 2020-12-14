Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16
коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
Бетон
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Додано: Вів 22 жов, 2024 19:20
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2
оце зірець справжнього профі.
скрін з телефона разом з рівнем зарядки
користувач - sveta.posniaki
район квартири - Дарницький, хоча це Сирець
Свєта - займає перше місце серед рил
пхаха. воно ще й в топ його проплатило
Бетон
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Додано: Вів 22 жов, 2024 20:56
Бетон Наглость(Светы с Позняков) - второе счастье?
барабашов
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Додано: Вів 22 жов, 2024 21:09
барабашов
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Додано: Сер 23 жов, 2024 00:01
Бетон написав:
коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
простое объяснение. на рынке есть мечтатели/конкуренты/любопытные, которые сбегаются посмотреть на любой новый объект. Через месяц экспозиции % мечтателей будет равен нулю.
Wirująświatła
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