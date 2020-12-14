RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12003120041200512006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16

  Striker написав:
  Faceless написав: :mrgreen:

Поставити заради цікавості ще вищу ціну? Може хтось прийде дивитися і візьме дорожче. :o
upd: накинув зверху ще 1.5к $. :)

коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

оце зірець справжнього профі.

скрін з телефона разом з рівнем зарядки
користувач - sveta.posniaki
район квартири - Дарницький, хоча це Сирець

Свєта - займає перше місце серед рил

пхаха. воно ще й в топ його проплатило
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:56

Бетон
Наглость(Светы с Позняков) - второе счастье?
барабашов
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 16.06.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:09

  Striker написав:
  kingkongovets написав:жадібність породжує бідність

Зображення

Беня всех даже в Диёвке вертел :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 16.06.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 00:01

  Бетон написав:коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
простое объяснение. на рынке есть мечтатели/конкуренты/любопытные, которые сбегаются посмотреть на любой новый объект. Через месяц экспозиции % мечтателей будет равен нулю.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25494
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2415 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 12003120041200512006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24979 16703167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 22:14
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474294
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.