Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
простое объяснение. на рынке есть мечтатели/конкуренты/любопытные, которые сбегаются посмотреть на любой новый объект. Через месяц экспозиции % мечтателей будет равен нулю.
Ти вже назбирала ресурсів для купівлі синтетичної шуби? Кажуть, СРСРівські шуби вельми хороші, добре гріють. Шубою можна накриватись, як ковдрою, доки відсутнє опалення. Консервації можна термоізолювати, після закрутки. Поспішай купити, тому що ціни зростають, на синтетичні шуби!
Бетон написав:коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
простое объяснение. на рынке есть мечтатели/конкуренты/любопытные, которые сбегаются посмотреть на любой новый объект. Через месяц экспозиции % мечтателей будет равен нулю.
Ти вже назбирала ресурсів для купівлі синтетичної шуби? Кажуть, СРСРівські шуби вельми хороші, добре гріють. Шубою можна накриватись, як ковдрою, доки відсутнє опалення. Консервації можна термоізолювати, після закрутки. Поспішай купити, тому що ціни зростають, на синтетичні шуби!
Frant написав:Ти вже назбирала ресурсів для купівлі синтетичної шуби? Кажуть, СРСРівські шуби вельми хороші, добре гріють. Шубою можна накриватись, як ковдрою, доки відсутнє опалення. Консервації можна термоізолювати, після закрутки. Поспішай купити, тому що ціни зростають, на синтетичні шуби!
кожух з баранів ліпше
Звісно. Проте - звідки вона гроші візьме на баранячу шубу? Може, Флаймена, ти їй позичиш, з своєї заначки? Ти ж заможна людина, так?