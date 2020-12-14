Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:Чи для оцінки взагалі без різниці, яка контора, аби дешевше заплатити за неї і дешевше оцінили (менше платити нотаріусу)?
звоните всем оценщикам они сразу же (по телефону) скажут во сколько оценивают вашу квартиру. выбираете то что вам больше подходит. Цифры могут отличаться в разы. За меня звонил рыл и на сделку он уже пришёл с готовой оценкой. Делается быстро, по вайберу скинули фото техпаспорта через час забрали документ. Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Striker написав:Чи для оцінки взагалі без різниці, яка контора, аби дешевше заплатити за неї і дешевше оцінили (менше платити нотаріусу)?
звоните всем оценщикам они сразу же (по телефону) скажут во сколько оценивают вашу квартиру. выбираете то что вам больше подходит. Цифры могут отличаться в разы. За меня звонил рыл и на сделку он уже пришёл с готовой оценкой. Делается быстро, по вайберу скинули фото техпаспорта через час забрали документ. Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Це якщо покупець не з іпотекою. Там вже він буде паритися
Wirująświatła написав:Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Так, майже вся сума в євро і трохи в доларах. На цей рахунок я ще хотів тут питати, як краще зробити. В мене зараз декілька варіантів:
1. Щоб не підсунули фальшивку або неліквід, я думаю якось спочатку, щоб я разом з покупцем спробував покласти всю суму в банк на мій рахунок, перед цим спробувати зробити якусь розписку, договір чи документ через нотаріуса, що спочатку я кладу всю суму від свого імені на свій рахунок в присутності покупця. Якщо щось йде не так, то покупець шукає інші купюри, щоб прийняли в касі або те, що не приймуть, докласти гривнею. У випадку відміни угоди я зобов'язаний повернути цю суму впродовж тижня, умовно. Я не знаю чи реально так провернути.
2. Нехай покупон відразу міняє всю суму на грн, тільки в такому випадку звідки я знаю, що там не фальшиві купюри, так же, як і з валютою. Також треба чи домовлятися з якимось касиром в обмінці, щоб перевірила, або відразу класти на мій рахунок. В будь-якому випадку я б хотів відразу отримати на рахунок, а не на руки, для перестраховки. Питання тільки що на це скаже покупон.
Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить.