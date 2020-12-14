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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12003120041200512006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16

  Striker написав:
  Faceless написав: :mrgreen:

Поставити заради цікавості ще вищу ціну? Може хтось прийде дивитися і візьме дорожче. :o
upd: накинув зверху ще 1.5к $. :)

коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

оце зірець справжнього профі.

скрін з телефона разом з рівнем зарядки
користувач - sveta.posniaki
район квартири - Дарницький, хоча це Сирець

Свєта - займає перше місце серед рил

пхаха. воно ще й в топ його проплатило
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:56

Бетон
Наглость(Светы с Позняков) - второе счастье?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:09

  Striker написав:
  kingkongovets написав:жадібність породжує бідність

Зображення

Беня всех даже в Диёвке вертел :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 00:01

  Бетон написав:коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
простое объяснение. на рынке есть мечтатели/конкуренты/любопытные, которые сбегаются посмотреть на любой новый объект. Через месяц экспозиции % мечтателей будет равен нулю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 00:33

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
простое объяснение. на рынке есть мечтатели/конкуренты/любопытные, которые сбегаются посмотреть на любой новый объект. Через месяц экспозиции % мечтателей будет равен нулю.

Ну и рылы самособой.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:13

Хтось щось може сказати про ці контори?
https://stargorod.in.ua/ocinka-nerukhom ... TxEALw_wcB
https://geosystemaplus.com.ua/nashi-usl ... ruhomosti/
Чи для оцінки взагалі без різниці, яка контора, аби дешевше заплатити за неї і дешевше оцінили (менше платити нотаріусу)?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:19

  Striker написав:Чи для оцінки взагалі без різниці, яка контора, аби дешевше заплатити за неї і дешевше оцінили (менше платити нотаріусу)?
звоните всем оценщикам они сразу же (по телефону) скажут во сколько оценивают вашу квартиру. выбираете то что вам больше подходит. Цифры могут отличаться в разы. За меня звонил рыл и на сделку он уже пришёл с готовой оценкой. Делается быстро, по вайберу скинули фото техпаспорта через час забрали документ. Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Striker написав:Чи для оцінки взагалі без різниці, яка контора, аби дешевше заплатити за неї і дешевше оцінили (менше платити нотаріусу)?
звоните всем оценщикам они сразу же (по телефону) скажут во сколько оценивают вашу квартиру. выбираете то что вам больше подходит. Цифры могут отличаться в разы. За меня звонил рыл и на сделку он уже пришёл с готовой оценкой. Делается быстро, по вайберу скинули фото техпаспорта через час забрали документ. Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Це якщо покупець не з іпотекою. Там вже він буде паритися
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:07

  Wirująświatła написав:Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.

Так, майже вся сума в євро і трохи в доларах. На цей рахунок я ще хотів тут питати, як краще зробити. В мене зараз декілька варіантів:

1. Щоб не підсунули фальшивку або неліквід, я думаю якось спочатку, щоб я разом з покупцем спробував покласти всю суму в банк на мій рахунок, перед цим спробувати зробити якусь розписку, договір чи документ через нотаріуса, що спочатку я кладу всю суму від свого імені на свій рахунок в присутності покупця. Якщо щось йде не так, то покупець шукає інші купюри, щоб прийняли в касі або те, що не приймуть, докласти гривнею. У випадку відміни угоди я зобов'язаний повернути цю суму впродовж тижня, умовно. Я не знаю чи реально так провернути.

2. Нехай покупон відразу міняє всю суму на грн, тільки в такому випадку звідки я знаю, що там не фальшиві купюри, так же, як і з валютою. Також треба чи домовлятися з якимось касиром в обмінці, щоб перевірила, або відразу класти на мій рахунок. В будь-якому випадку я б хотів відразу отримати на рахунок, а не на руки, для перестраховки. Питання тільки що на це скаже покупон.

Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить.
Striker
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  #<1 ... 12003120041200512006
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