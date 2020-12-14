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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 11:42
Striker написав: Wirująświatła написав:
Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Так, майже вся сума в євро і трохи в доларах. На цей рахунок я ще хотів тут питати, як краще зробити. В мене зараз декілька варіантів:
1. Щоб не підсунули фальшивку або неліквід, я думаю якось спочатку, щоб я разом з покупцем спробував покласти всю суму в банк на мій рахунок, перед цим спробувати зробити якусь розписку, договір чи документ через нотаріуса, що спочатку я кладу всю суму від свого імені на свій рахунок в присутності покупця. Якщо щось йде не так, то покупець шукає інші купюри, щоб прийняли в касі або те, що не приймуть, докласти гривнею. У випадку відміни угоди я зобов'язаний повернути цю суму впродовж тижня, умовно. Я не знаю чи реально так провернути.
2. Нехай покупон відразу міняє всю суму на грн, тільки в такому випадку звідки я знаю, що там не фальшиві купюри, так же, як і з валютою. Також треба чи домовлятися з якимось касиром в обмінці, щоб перевірила, або відразу класти на мій рахунок. В будь-якому випадку я б хотів відразу отримати на рахунок, а не на руки, для перестраховки. Питання тільки що на це скаже покупон.
Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить. Здається, найреалістичніший варіант - це просто прийти в будь-яку обмінку і спитати стільки буде коштувати відбракувати і перевірити таку-то суму. Потім з покупцем це зробити, те, що відбракується, замінити іншими купюрами або гривнею. Потім підпис у нотаря і передача грошей (можна до цього етапу і підмінити щось
) далі відразу в банк класти на рахунок. І тут ще є шанс, що грабонуть.
Тому, як можна ще себе застрахувати? Охорона дуже дорого буде коштувати, мабуть.
Зазвичай біля нотаріуса є відділення банку - там можна перевірити долари і після цього йти ставити підписи
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cherchiltank
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:42
Striker написав:
Тому, як можна ще себе застрахувати? Охорона дуже дорого буде коштувати, мабуть.
В ідеальному світі це має бути перерахування коштів на банківський рахунок. Всі задоволені. Але для продавця починається епопея з переводом гривні у валюту.
Ходити по відділенням банків з пакетом грошей перевіряти валюту задоволення таке собі. Якщо відомо, в якого нотаря будете оформлюватися, поспілкуйтеся з самим нотаріусом спочатку. Зазвичай в них усіх є машинки для рахування купюр. В нормальних моделях ще й вбудований детектор. Якщо детектора нема, придбайте собі перед угодою, це недорого буде. Оригінал угоди підпишете лише після того, як скажете, що претензій не маєте (отримали кошти в повному обсязі потрібної якості).
Сам був свідком перевірки коштів в обміннику за окрему платню, що вважаю стрьомною справою, бо можуть зустріти на виході. Після перевірки кошти склали в пакет, перемотали скотчем та поїхали на угоду до нотаря. І був на угоді, коли продавець запрошував знайомого валютчика з лічильником купюр та детектором.
Ще маєте враховувати, що після отримання нала, до вас можуть прийти в гості небажані особи з паяльником та праскою.
Гривню не брати.
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whois2010
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:51
я не знаю шо у вас там за нотариусы сегодня, но ещё двадцать лет назад у них были машинки которые проверяли деньги.
Сейчас ещё проще - прогоняется через счетную машинку которая сразу проверяет их.А если ещё потом и в банк собрались сразу нести так вообще проблем нет.Шото усложняет вы всё.
З.ы.: не ну можно и в банк если денег не жалко.1% за прогнать в машинке в банке готовы заплатить?
Востаннє редагувалось посетитель
в Сер 23 жов, 2024 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 11:53
cherchiltank написав:
Зазвичай біля нотаріуса є відділення банку - там можна перевірити долари і після цього йти ставити підписи
++ Можна відразу з нотаріусом домовитися, що підготовка документів у нього, а підписи вже з ним у відділенні банку.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 12:32
По какой цене собирались продавать до войны ?
Разве до войны подобное стоило дешевле 30куе ?
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vladimir07
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:08
посетитель написав:
я не знаю шо у вас там за нотариусы сегодня, но ещё двадцать лет назад у них были машинки которые проверяли деньги.
Сейчас ещё проще - прогоняется через счетную машинку которая сразу проверяет их.А если ещё потом и в банк собрались сразу нести так вообще проблем нет.Шото усложняет вы всё.
З.ы.: не ну можно и в банк если денег не жалко.1% за прогнать в машинке в банке готовы заплатить?
+100.
Сегодня оценку может предложить нотариус через своего оценщика. Очень всё просто и доступно по ценам, особых расхождений в ценах нет и делается макситмум за сутки.
Проверяются у.е. в машинке нотариуса перед подписанием.
Проблем вообще с этим нет и не надо ходить по банкам. Обычно продавец заранее договариваются с покупателем какие он хочет видеть купюры при сделке.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:13
Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
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барабашов
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:15
барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
Зараз не тільки лиш всі можуть витратити бакси в Туреччині чи Єгипті
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Faceless
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:22
Faceless написав:
барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
Зараз не тільки лиш всі можуть витратити бакси в Туреччині чи Єгипті
В Египте народ сейчас умней чем мы. Мы бэ...мэ... на пальцах с ними общаемся, а они отвечают на английском. Дол. старого образца тоже не хотят принимать.
Как то предложил в отеле за лебедя грн. по курсу. Там он ответил вежливо - лучше дай ШОКОЛЯДКУ.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 23 жов, 2024 13:26
Игорь Алексеевич написав: Faceless написав:
барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
Зараз не тільки лиш всі можуть витратити бакси в Туреччині чи Єгипті
В Египте народ сейчас умней чем мы. Мы бэ...мэ... на пальцах с ними общаемся, а они отвечают на английском. Дол. старого образца тоже не хотят принимать.
Как то предложил в отеле за лебедя грн. по курсу. Там он ответил вежливо - лучше дай ШОКОЛЯДКУ.))
Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю
А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути
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Faceless
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