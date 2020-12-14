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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12005120061200712008
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы гоните класть на счёт валюту?
В любой банк сходить проверить купюры и всё.
Сколько там тех денег. 40 тысяч? У любого нотариуса магнер должен стоять ч проверкой и внешне проверить, там же 4 несчастных пачки.
По оценке сейчас сильно не занизят. Есть реестр, по которому выполняется оценка похожих объектов. Вообще по барабану кто оценщик.
Ну и деньги вы не нотариусу платите, а государству. Нотариус просто налоговый агент
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 23 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю
А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути
Вы когда были последний раз в Египте?. Там сейчас в основном отдыхают европейцы (Италия, Немцы, Польша, Голландия и т.д) Они и этот язык знают. А шоколЯдки были до войны. Сейчас европейцы им везде оплачивают чаевые, но не шоколЯдками. В ресторане принесли за столик кофе или спиртное, немец им 1-2 евро даёт и они бегают к ним постоянно. Лебедя 5 евро, в номер всякую хрень пожрать - 5 евро. В баре бармену могут и 10 евро дать. Наши сидят и ждут часами, т.к приехали с шоколЯдками РОШЕН - по богатому по 80гр. уже они))
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:44

  Faceless написав:Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю
А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути

https://t.me/MenorahObmen/10808
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:11

"До України привозитимуть мігрантів з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені, на жаль"

Основне невідоме – скільки людей буде в країні після війни. Інша проблема – будівництво йде в сегмент економкласу і комфорткласу. Це погано для столиці. Якісне – це дорого. Я кажу про фасади, підсвітку, інженерні рішення. Якщо Київ буде входити в сегмент "комфорту" або економкласу, у нас буде, як в Африці, на жаль.

Ситуація в Україні – це мильна бульбашка, попит – штучний. Наші західні партнери дають фінансову допомогу, з якої сплачуються зарплата бюджетним організаціям, пенсії та соціальні виплати. Якщо цієї допомоги не буде, то купівельна спроможність населення значно скоротиться і все це згорнеться.

У 1990-х роках у Києві в основному будував "Київміськбуд". Подивіться на лівий берег Дніпра: проєкти, побудовані на Харківському масиві, не актуальні. Вони вже тоді були неактуальними. На жаль, ми будемо до цього повертатися.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 23/720903/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:13

  барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем

Всі кажуть перевіряти, це і так зрозуміло, а якщо у нотаря немає такої можливості? Як тоді перевіряти. Я не шарю взагалі, тим паче з євро. З доларом то я ще знайомий, різні купюри є на руках, оцінити хіба візуально можу.
  Бетон написав:Вы гоните класть на счёт валюту?
В любой банк сходить проверить купюры и всё.
Сколько там тех денег. 40 тысяч? У любого нотариуса магнер должен стоять ч проверкой и внешне проверить, там же 4 несчастных пачки.
По оценке сейчас сильно не занизят. Есть реестр, по которому выполняется оценка похожих объектов. Вообще по барабану кто оценщик.
Ну и деньги вы не нотариусу платите, а государству. Нотариус просто налоговый агент

Мені сцикотно тримати таку суму вдома, мені вже краще в банк покласти, тільки розділити в різні банки по частинам. Ок, треба буде вияснити чи є у нотаря перевірялка, але звідки я знаю, може ця знайома нотаріус покупця в зговорі з покупцем?)
  whois2010 написав:Гривню не брати.
Чого? Чому всі так жахаються тої гривні? :|
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  #<1 ... 12005120061200712008
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