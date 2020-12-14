Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы гоните класть на счёт валюту? В любой банк сходить проверить купюры и всё. Сколько там тех денег. 40 тысяч? У любого нотариуса магнер должен стоять ч проверкой и внешне проверить, там же 4 несчастных пачки. По оценке сейчас сильно не занизят. Есть реестр, по которому выполняется оценка похожих объектов. Вообще по барабану кто оценщик. Ну и деньги вы не нотариусу платите, а государству. Нотариус просто налоговый агент
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 23 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути
Вы когда были последний раз в Египте?. Там сейчас в основном отдыхают европейцы (Италия, Немцы, Польша, Голландия и т.д) Они и этот язык знают. А шоколЯдки были до войны. Сейчас европейцы им везде оплачивают чаевые, но не шоколЯдками. В ресторане принесли за столик кофе или спиртное, немец им 1-2 евро даёт и они бегают к ним постоянно. Лебедя 5 евро, в номер всякую хрень пожрать - 5 евро. В баре бармену могут и 10 евро дать. Наши сидят и ждут часами, т.к приехали с шоколЯдками РОШЕН - по богатому по 80гр. уже они))
Faceless написав:Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути
"До України привозитимуть мігрантів з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені, на жаль"
Основне невідоме – скільки людей буде в країні після війни. Інша проблема – будівництво йде в сегмент економкласу і комфорткласу. Це погано для столиці. Якісне – це дорого. Я кажу про фасади, підсвітку, інженерні рішення. Якщо Київ буде входити в сегмент "комфорту" або економкласу, у нас буде, як в Африці, на жаль.
Ситуація в Україні – це мильна бульбашка, попит – штучний. Наші західні партнери дають фінансову допомогу, з якої сплачуються зарплата бюджетним організаціям, пенсії та соціальні виплати. Якщо цієї допомоги не буде, то купівельна спроможність населення значно скоротиться і все це згорнеться.
У 1990-х роках у Києві в основному будував "Київміськбуд". Подивіться на лівий берег Дніпра: проєкти, побудовані на Харківському масиві, не актуальні. Вони вже тоді були неактуальними. На жаль, ми будемо до цього повертатися. https://www.epravda.com.ua/publications ... 23/720903/
барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
Всі кажуть перевіряти, це і так зрозуміло, а якщо у нотаря немає такої можливості? Як тоді перевіряти. Я не шарю взагалі, тим паче з євро. З доларом то я ще знайомий, різні купюри є на руках, оцінити хіба візуально можу.
Бетон написав:Вы гоните класть на счёт валюту? В любой банк сходить проверить купюры и всё. Сколько там тех денег. 40 тысяч? У любого нотариуса магнер должен стоять ч проверкой и внешне проверить, там же 4 несчастных пачки. По оценке сейчас сильно не занизят. Есть реестр, по которому выполняется оценка похожих объектов. Вообще по барабану кто оценщик. Ну и деньги вы не нотариусу платите, а государству. Нотариус просто налоговый агент
Мені сцикотно тримати таку суму вдома, мені вже краще в банк покласти, тільки розділити в різні банки по частинам. Ок, треба буде вияснити чи є у нотаря перевірялка, але звідки я знаю, може ця знайома нотаріус покупця в зговорі з покупцем?)
whois2010 написав:Гривню не брати.
Чого? Чому всі так жахаються тої гривні?
vladimir07 написав:По какой цене собирались продавать до войны ? Разве до войны подобное стоило дешевле 30куе ?
До війни думав десь за 27-28к ставити, бо за 30к вже з'являлись варіанти в кращому стані. Я не робив ремонт взагалі, тільки вікно на лоджії нове поставив і кондиціонер, ну і дрібниці всякі. Зараз покупець збирається платити 30к через потрібну їй локацію і конкретний будинок, а також для зробити ремонт з нуля під себе.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 23 жов, 2024 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Поцікавтеся може є вільні комірки банківські під оренду
Вміст банківської комірки не гарантується наскільки я знаю. Пам'ятаєте, як винесли комірки в УкрСибі? https://podrobnosti.ua/2388886-grabitel ... kieve.html Цікаво, як потім людям компенсували розкрадене майно. І я після продажу відразу буду шукати приватний будинок для покупки, може за місяць-два вже й знайдеться те, що нам потрібно.
Faceless написав:Поцікавтеся може є вільні комірки банківські під оренду
Вміст банківської комірки не гарантується наскільки я знаю. Пам'ятаєте, як винесли комірки в УкрСибі? Цікаво, як потім людям компенсували розкрадене майно. І я після продажу відразу буду шукати приватний будинок для покупки, може за місяць-два вже й знайдеться те, що нам потрібно.
Знаю, не гарантується. Ніяк не компенсували, бо немає такого зобов'язання. Просто на короткий період часу, як на мене, цілком підходить, щоб вдома не тримати. А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)
Striker написав:Чого? Чому всі так жахаються тої гривні?
Не всі жахаються, але є ризик курсових втрат поки гривню конвертують у доляр. Але загалом дійсно не треба перебільшувати, зараз он значна частина ринку тримається на єОселі, там оплата гривнею на рахунок, і ніби від того ніхто не помер. Я купував в 2021, в мене були доляри і гривні, а продавцю навіть краще в гривні було, бо вони одразу переказували оплату за новобуд на рахунок. То я навпаки ще частину долярів їм поміняв прямо на угоді