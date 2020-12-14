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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1200612007120081200912010>
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы гоните класть на счёт валюту?
В любой банк сходить проверить купюры и всё.
Сколько там тех денег. 40 тысяч? У любого нотариуса магнер должен стоять ч проверкой и внешне проверить, там же 4 несчастных пачки.
По оценке сейчас сильно не занизят. Есть реестр, по которому выполняется оценка похожих объектов. Вообще по барабану кто оценщик.
Ну и деньги вы не нотариусу платите, а государству. Нотариус просто налоговый агент
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 23 жов, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю
А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути
Вы когда были последний раз в Египте?. Там сейчас в основном отдыхают европейцы (Италия, Немцы, Польша, Голландия и т.д) Они и этот язык знают. А шоколЯдки были до войны. Сейчас европейцы им везде оплачивают чаевые, но не шоколЯдками. В ресторане принесли за столик кофе или спиртное, немец им 1-2 евро даёт и они бегают к ним постоянно. Лебедя 5 евро, в номер всякую хрень пожрать - 5 евро. В баре бармену могут и 10 евро дать. Наши сидят и ждут часами, т.к приехали с шоколЯдками РОШЕН - по богатому по 80гр. уже они))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 13:44

  Faceless написав:Ви за себе кажіть, я наприклад одразу англійською починаю
А шоколадки вони наші завжди любили, дуже зручно було рошену набрати на чайові. І дешевше і простіше, бо дрібні бакси треба в них же міняти, у нас складно 1-2 доларові роздобути

https://t.me/MenorahObmen/10808
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:11

"До України привозитимуть мігрантів з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені, на жаль"

Основне невідоме – скільки людей буде в країні після війни. Інша проблема – будівництво йде в сегмент економкласу і комфорткласу. Це погано для столиці. Якісне – це дорого. Я кажу про фасади, підсвітку, інженерні рішення. Якщо Київ буде входити в сегмент "комфорту" або економкласу, у нас буде, як в Африці, на жаль.

Ситуація в Україні – це мильна бульбашка, попит – штучний. Наші західні партнери дають фінансову допомогу, з якої сплачуються зарплата бюджетним організаціям, пенсії та соціальні виплати. Якщо цієї допомоги не буде, то купівельна спроможність населення значно скоротиться і все це згорнеться.

У 1990-х роках у Києві в основному будував "Київміськбуд". Подивіться на лівий берег Дніпра: проєкти, побудовані на Харківському масиві, не актуальні. Вони вже тоді були неактуальними. На жаль, ми будемо до цього повертатися.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 23/720903/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:13

  барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем

Всі кажуть перевіряти, це і так зрозуміло, а якщо у нотаря немає такої можливості? Як тоді перевіряти. Я не шарю взагалі, тим паче з євро. З доларом то я ще знайомий, різні купюри є на руках, оцінити хіба візуально можу.
  Бетон написав:Вы гоните класть на счёт валюту?
В любой банк сходить проверить купюры и всё.
Сколько там тех денег. 40 тысяч? У любого нотариуса магнер должен стоять ч проверкой и внешне проверить, там же 4 несчастных пачки.
По оценке сейчас сильно не занизят. Есть реестр, по которому выполняется оценка похожих объектов. Вообще по барабану кто оценщик.
Ну и деньги вы не нотариусу платите, а государству. Нотариус просто налоговый агент

Мені сцикотно тримати таку суму вдома, мені вже краще в банк покласти, тільки розділити в різні банки по частинам. Ок, треба буде вияснити чи є у нотаря перевірялка, але звідки я знаю, може ця знайома нотаріус покупця в зговорі з покупцем?)
  whois2010 написав:Гривню не брати.
Чого? Чому всі так жахаються тої гривні? :|
  vladimir07 написав:По какой цене собирались продавать до войны ?
Разве до войны подобное стоило дешевле 30куе ?

До війни думав десь за 27-28к ставити, бо за 30к вже з'являлись варіанти в кращому стані. Я не робив ремонт взагалі, тільки вікно на лоджії нове поставив і кондиціонер, ну і дрібниці всякі. Зараз покупець збирається платити 30к через потрібну їй локацію і конкретний будинок, а також для зробити ремонт з нуля під себе.
Востаннє редагувалось Striker в Сер 23 жов, 2024 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  jump написав:До України привозитимуть мігрантів з Філіппін

Якщо Флай не їде до філіпінки, то філіпінець приїде до Флая :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Мені сцикотно тримати таку суму вдома, мені вже краще в банк покласти

Поцікавтеся може є вільні комірки банківські під оренду
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:29

  Faceless написав:Поцікавтеся може є вільні комірки банківські під оренду

Вміст банківської комірки не гарантується наскільки я знаю. Пам'ятаєте, як винесли комірки в УкрСибі?
https://podrobnosti.ua/2388886-grabitel ... kieve.html
Цікаво, як потім людям компенсували розкрадене майно. І я після продажу відразу буду шукати приватний будинок для покупки, може за місяць-два вже й знайдеться те, що нам потрібно.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:32

  Striker написав:
  Faceless написав:Поцікавтеся може є вільні комірки банківські під оренду

Вміст банківської комірки не гарантується наскільки я знаю. Пам'ятаєте, як винесли комірки в УкрСибі? Цікаво, як потім людям компенсували розкрадене майно. І я після продажу відразу буду шукати приватний будинок для покупки, може за місяць-два вже й знайдеться те, що нам потрібно.

Знаю, не гарантується. Ніяк не компенсували, бо немає такого зобов'язання.
Просто на короткий період часу, як на мене, цілком підходить, щоб вдома не тримати. А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Чого? Чому всі так жахаються тої гривні?

Не всі жахаються, але є ризик курсових втрат поки гривню конвертують у доляр.
Але загалом дійсно не треба перебільшувати, зараз он значна частина ринку тримається на єОселі, там оплата гривнею на рахунок, і ніби від того ніхто не помер.
Я купував в 2021, в мене були доляри і гривні, а продавцю навіть краще в гривні було, бо вони одразу переказували оплату за новобуд на рахунок. То я навпаки ще частину долярів їм поміняв прямо на угоді :mrgreen:
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  #<1 ... 1200612007120081200912010>
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