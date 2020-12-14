RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12007120081200912010>
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Мені сцикотно тримати таку суму вдома, мені вже краще в банк покласти,
Хачем тогда продаёте, что бы бумажки держать в сундуке?. Сдавайте в аренду кв. И не страшно и не в бумажках держите.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8492
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:45

  барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем


Да. Только синие-белые нафиг никому не нужны, разве что кто неликид какой сольет. А так люди говорили,даже взятку берут-грят, ты мне синие неси.
По безопасности- если сделают заранее подставу-ничего не поможет, если покупан честный- я вот тачку продавал-тупо стали в мрео в углу, его жена дала-моя пересчитала/пересмотрела и на себе спрятала. Мы с покупаном спиной к ним стояли, пасли. Все.
Денех 70 косарей было.
То все злыдни наши. Люди по 6 миллионов зела дома хранят и в хрен не дуют
Velz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 11.09.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:46

  Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)

Врахуйте 2 акаунти і хоча б 2 різні банки, тут вже ліміти трохи нівелюються на такій сумі. Фінмон то зрозуміло. А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3633 раз.
Подякували: 5886 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:58

  Striker написав:
  Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)

А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.

Вашої майбутньої угоди по покупці будинку, а не поточної по продажу квартири. Як активують фінмон і не дадуть вам гроші зняти на оплату будинку - тут і буде зрив угоди.
won
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.05.24
Подякував: 55 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:59

  Striker написав:
  Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)

Врахуйте 2 акаунти і хоча б 2 різні банки, тут вже ліміти трохи нівелюються на такій сумі. Фінмон то зрозуміло. А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.

Ризик зриву угоди в сенсі якщо ви захочете зняти, а тут фінмон з питаннями, тягне час - вас продавець чекати не буде
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35497
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8064 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:16

  jump написав:"До України привозитимуть мігрантів з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені, на жаль"

Основне невідоме – скільки людей буде в країні після війни. Інша проблема – будівництво йде в сегмент економкласу і комфорткласу. Це погано для столиці. Якісне – це дорого. Я кажу про фасади, підсвітку, інженерні рішення. Якщо Київ буде входити в сегмент "комфорту" або економкласу, у нас буде, як в Африці, на жаль.

Ситуація в Україні – це мильна бульбашка, попит – штучний. Наші західні партнери дають фінансову допомогу, з якої сплачуються зарплата бюджетним організаціям, пенсії та соціальні виплати. Якщо цієї допомоги не буде, то купівельна спроможність населення значно скоротиться і все це згорнеться.

У 1990-х роках у Києві в основному будував "Київміськбуд". Подивіться на лівий берег Дніпра: проєкти, побудовані на Харківському масиві, не актуальні. Вони вже тоді були неактуальними. На жаль, ми будемо до цього повертатися.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 23/720903/

хтось переплутав Україну з еміратами
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36932
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:19

Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3633 раз.
Подякували: 5886 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:21

  Striker написав:
  Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)

Врахуйте 2 акаунти і хоча б 2 різні банки, тут вже ліміти трохи нівелюються на такій сумі. Фінмон то зрозуміло. А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.

складайте так званий "ланцюг продажів", так щоб продати-купити в один день в одного нотаріуса, вам залишиться/доплатити "дельт(а)(у)", із ризиків - хіба що покупець не дочекається
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36932
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:45

  flyman написав:складайте так званий "ланцюг продажів", так щоб продати-купити в один день в одного нотаріуса, вам залишиться/доплатити "дельт(а)(у)", із ризиків - хіба що покупець не дочекається

Такі піруети навіть Саша Грей не робила в свої кращі роки.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3633 раз.
Подякували: 5886 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:48

  Velz написав:
  барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно
Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем


Да. Только синие-белые нафиг никому не нужны, разве что кто неликид какой сольет. А так люди говорили,даже взятку берут-грят, ты мне синие неси.
По безопасности- если сделают заранее подставу-ничего не поможет, если покупан честный- я вот тачку продавал-тупо стали в мрео в углу, его жена дала-моя пересчитала/пересмотрела и на себе спрятала. Мы с покупаном спиной к ним стояли, пасли. Все.
Денех 70 косарей было.
То все злыдни наши. Люди по 6 миллионов зела дома хранят и в хрен не дуют


Неплохая тачка за 70 косарей :lol: Или ето гривня ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2922 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 12007120081200912010>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24980 16703887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2024 13:11
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474318
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6926)
23.10.2024 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.