Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
Да. Только синие-белые нафиг никому не нужны, разве что кто неликид какой сольет. А так люди говорили,даже взятку берут-грят, ты мне синие неси. По безопасности- если сделают заранее подставу-ничего не поможет, если покупан честный- я вот тачку продавал-тупо стали в мрео в углу, его жена дала-моя пересчитала/пересмотрела и на себе спрятала. Мы с покупаном спиной к ним стояли, пасли. Все. Денех 70 косарей было. То все злыдни наши. Люди по 6 миллионов зела дома хранят и в хрен не дуют
Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)
Врахуйте 2 акаунти і хоча б 2 різні банки, тут вже ліміти трохи нівелюються на такій сумі. Фінмон то зрозуміло. А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.
Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)
А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.
Вашої майбутньої угоди по покупці будинку, а не поточної по продажу квартири. Як активують фінмон і не дадуть вам гроші зняти на оплату будинку - тут і буде зрив угоди.
Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)
Врахуйте 2 акаунти і хоча б 2 різні банки, тут вже ліміти трохи нівелюються на такій сумі. Фінмон то зрозуміло. А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.
Ризик зриву угоди в сенсі якщо ви захочете зняти, а тут фінмон з питаннями, тягне час - вас продавець чекати не буде
jump написав:"До України привозитимуть мігрантів з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені, на жаль"
Основне невідоме – скільки людей буде в країні після війни. Інша проблема – будівництво йде в сегмент економкласу і комфорткласу. Це погано для столиці. Якісне – це дорого. Я кажу про фасади, підсвітку, інженерні рішення. Якщо Київ буде входити в сегмент "комфорту" або економкласу, у нас буде, як в Африці, на жаль.
Ситуація в Україні – це мильна бульбашка, попит – штучний. Наші західні партнери дають фінансову допомогу, з якої сплачуються зарплата бюджетним організаціям, пенсії та соціальні виплати. Якщо цієї допомоги не буде, то купівельна спроможність населення значно скоротиться і все це згорнеться.
У 1990-х роках у Києві в основному будував "Київміськбуд". Подивіться на лівий берег Дніпра: проєкти, побудовані на Харківському масиві, не актуальні. Вони вже тоді були неактуальними. На жаль, ми будемо до цього повертатися. https://www.epravda.com.ua/publications ... 23/720903/
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному. 1. Оцінку квартири оплачую я. 2. Послуги нотаря хай буде 50/50. 3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%. 4. Держмито 1% повністю на мені? Квартира у власності з 2018 року. Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Faceless написав: А в банк класти - треба враховувати клопіт зі зняттям - ліміти на день на рахунок, і бути готовим що раптом фінмону щось доведеться пояснювати (хоча документ і буде, але ризик втрати часу і зриву угоди все одно є)
Врахуйте 2 акаунти і хоча б 2 різні банки, тут вже ліміти трохи нівелюються на такій сумі. Фінмон то зрозуміло. А в чому ризик зриву угоди не зрозумів, бо все одно доведеться скоріш за все брати нал, підписувати угоду, і потім вже далі нести в банк.
складайте так званий "ланцюг продажів", так щоб продати-купити в один день в одного нотаріуса, вам залишиться/доплатити "дельт(а)(у)", із ризиків - хіба що покупець не дочекається
барабашов написав:Проверять на плесень(розовым в машинке светится) и печати с разрывонадрывами обязательно Брать только синие или планировать старее купюры потратить в Турции там или где принимают все года без проблем
Да. Только синие-белые нафиг никому не нужны, разве что кто неликид какой сольет. А так люди говорили,даже взятку берут-грят, ты мне синие неси. По безопасности- если сделают заранее подставу-ничего не поможет, если покупан честный- я вот тачку продавал-тупо стали в мрео в углу, его жена дала-моя пересчитала/пересмотрела и на себе спрятала. Мы с покупаном спиной к ним стояли, пасли. Все. Денех 70 косарей было. То все злыдни наши. Люди по 6 миллионов зела дома хранят и в хрен не дуют