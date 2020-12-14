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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 15:51
Striker написав: flyman написав:
складайте так званий "ланцюг продажів", так щоб продати-купити в один день в одного нотаріуса, вам залишиться/доплатити "дельт(а)(у)", із ризиків - хіба що покупець не дочекається
Такі піруети навіть Саша Грей не робила в свої кращі роки.
люди, які в 90ті системно розселяли комуналки, на це лише поблажливо посміхнуться)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 23 жов, 2024 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:51
Striker написав: Wirująświatła написав:
Подводные камни с моментом расчёта, лучше об этом беспокойтесь. Если это наличная валюта надо бы предварительно проверить ее на отсутствие дефектов, пятен, плесени, потертостей, заломов. Потом замучаетесь её пристраивать и курс будет существенно хуже.
Так, майже вся сума в євро і трохи в доларах. На цей рахунок я ще хотів тут питати, як краще зробити. В мене зараз декілька варіантів:
1. Щоб не підсунули фальшивку або неліквід, я думаю якось спочатку, щоб я разом з покупцем спробував покласти всю суму в банк на мій рахунок, перед цим спробувати зробити якусь розписку, договір чи документ через нотаріуса, що спочатку я кладу всю суму від свого імені на свій рахунок в присутності покупця. Якщо щось йде не так, то покупець шукає інші купюри, щоб прийняли в касі або те, що не приймуть, докласти гривнею. У випадку відміни угоди я зобов'язаний повернути цю суму впродовж тижня, умовно. Я не знаю чи реально так провернути.
2. Нехай покупон відразу міняє всю суму на грн, тільки в такому випадку звідки я знаю, що там не фальшиві купюри, так же, як і з валютою. Також треба чи домовлятися з якимось касиром в обмінці, щоб перевірила, або відразу класти на мій рахунок. В будь-якому випадку я б хотів відразу отримати на рахунок, а не на руки, для перестраховки. Питання тільки що на це скаже покупон.
Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить. Здається, найреалістичніший варіант - це просто прийти в будь-яку обмінку і спитати стільки буде коштувати відбракувати і перевірити таку-то суму. Потім з покупцем це зробити, те, що відбракується, замінити іншими купюрами або гривнею. Потім підпис у нотаря і передача грошей (можна до цього етапу і підмінити щось
) далі відразу в банк класти на рахунок. І тут ще є шанс, що грабонуть.
Тому, як можна ще себе застрахувати? Охорона дуже дорого буде коштувати, мабуть.
Я колись для перевірки брав з собою валютника і зразу ж в нього в гривну перевів.
Можете щось подібне провернути.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:57
Striker написав: flyman написав:
складайте так званий "ланцюг продажів", так щоб продати-купити в один день в одного нотаріуса, вам залишиться/доплатити "дельт(а)(у)", із ризиків - хіба що покупець не дочекається
Такі піруети навіть Саша Грей не робила в свої кращі роки.
Насправді це не рідкість, я знаю угоду де так три угоди одночасно оформили, ті що "посередині" отримали тільки якусь дельту
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Додано: Сер 23 жов, 2024 15:57
Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Я договаривался недавно с покупателем про покупку.
1. Оценка - продавец, он решил сделать через моего нотариуса, у которой свои связи с оценщиком. Цена его устроила. Сделали оценку по сумме продажи.
2. Услуги нотариуса 100% мои (покупателя), т.к. я хотел именно своего нотариуса.
3. Пенсионный - покупатель.
4. Дер.мито - продавец 100%.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:19
з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:22
kingkongovets написав:
з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря
хіба нотаріус не агентом виступає в такому випадку? мито ж все одно має бути сплаченим, як воно може стати прибутком нотаря? Чи мається на увазі якийсь відсоток від мита за агентські послуги?
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:27
Striker написав:
Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном.
Валюта на счет только в топ банки типа прокредит или райф. Эти банки мне всегда выдавали синие. Райф еще идет на встречу и может вам позвонить когда в кассе синие. Я про доллары. С другими банками можно получить гемор по снятию.
Банк видит что деваться вам некуда и будет напихивать 96й год. Так себя повел аккорд, снять со счета 96й а купить в кассе - синий. Хорошо что сумма была мелкая, тогда удалось пропетлять.
С моим другом так поступил сенс, у друга закончился депозит (довольно крупный) он пришел, а ему только 96й и точка. Учтите этот нюанс.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:38
whois2010 написав:хіба нотаріус не агентом виступає в такому випадку? мито ж все одно має бути сплаченим, як воно може стати прибутком нотаря? Чи мається на увазі якийсь відсоток від мита за агентські послуги?
я не нотарь і навіть не юрист, попитайте їх)
але з власного досвіду можу зазначити, вони дуже притомно торгуються по цьому питаннню)
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Додано: Сер 23 жов, 2024 17:17
Striker написав: flyman написав:
складайте так званий "ланцюг продажів", так щоб продати-купити в один день в одного нотаріуса, вам залишиться/доплатити "дельт(а)(у)", із ризиків - хіба що покупець не дочекається
Такі піруети навіть Саша Грей не робила в свої кращі роки.
ви як би матчасть не вчили, старожили теми пам"ятають риловські історії про "цєпочкі продаж", от пригадав їхню теорію про те як працює КРЖН, і як маленька дельта в тій "цєпочці" розганяє ціну до 1ї космічної
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