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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 18:43
kingkongovets написав:
whois2010 написав:хіба нотаріус не агентом виступає в такому випадку? мито ж все одно має бути сплаченим, як воно може стати прибутком нотаря? Чи мається на увазі якийсь відсоток від мита за агентські послуги?
я не нотарь і навіть не юрист, попитайте їх)
але з власного досвіду можу зазначити, вони дуже притомно торгуються по цьому питаннню)
Нотариусы этот налог впаривают оплачивать покупателя или продавца. Говорят им по барабану, договаривайтесь сами. Там бабки все отдаешь за всякие налоги, выписки и др. хрень и они сами бегают в банк или сотрудник банка приходит, что то говорит не внятно и просит подписать счета. Поэтому я и оформляю всегда у своего нотариуса, т.к. не бегаю никуда. Изначально она говорит сколько ей нужно денег от А до Я при сделки и сидишь пьешь кофе пока её помошники оформляют документы. Она потом приходит в отдельную комнату и там всё проверяем и она заверяет печатями фирм. бланки.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 18:51
хорошо, что в новом законе нотариусы больше не агенты.
что за дикость несусветная? в какой стране ты сначала платишь налоги а потом получаешь бабки?
ну заплатил в конце года или квартала, как все нормальные люди
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Додано: Сер 23 жов, 2024 18:54
опять же с этими купюрами носятся, как с культом личности. сидит высматривает каждую точку. тебе нафиг вообще какая разница блин? купюры принимаются страной, которая их выпустила, филателисты долбанные. носятся с этими бумажками как с карточками бейсболистов в рамочках
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