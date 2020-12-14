|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 18:43
kingkongovets написав:
whois2010 написав:хіба нотаріус не агентом виступає в такому випадку? мито ж все одно має бути сплаченим, як воно може стати прибутком нотаря? Чи мається на увазі якийсь відсоток від мита за агентські послуги?
я не нотарь і навіть не юрист, попитайте їх)
але з власного досвіду можу зазначити, вони дуже притомно торгуються по цьому питаннню)
Нотариусы этот налог впаривают оплачивать покупателя или продавца. Говорят им по барабану, договаривайтесь сами. Там бабки все отдаешь за всякие налоги, выписки и др. хрень и они сами бегают в банк или сотрудник банка приходит, что то говорит не внятно и просит подписать счета. Поэтому я и оформляю всегда у своего нотариуса, т.к. не бегаю никуда. Изначально она говорит сколько ей нужно денег от А до Я при сделки и сидишь пьешь кофе пока её помошники оформляют документы. Она потом приходит в отдельную комнату и там всё проверяем и она заверяет печатями фирм. бланки.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8496
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 жов, 2024 18:51
хорошо, что в новом законе нотариусы больше не агенты.
что за дикость несусветная? в какой стране ты сначала платишь налоги а потом получаешь бабки?
ну заплатил в конце года или квартала, как все нормальные люди
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3703
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 18:54
опять же с этими купюрами носятся, как с культом личности. сидит высматривает каждую точку. тебе нафиг вообще какая разница блин? купюры принимаются страной, которая их выпустила, филателисты долбанные. носятся с этими бумажками как с карточками бейсболистов в рамочках
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3703
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:07
Бетон написав:
опять же с этими купюрами носятся, как с культом личности. сидит высматривает каждую точку. тебе нафиг вообще какая разница блин? купюры принимаются страной, которая их выпустила, филателисты долбанные. носятся с этими бумажками как с карточками бейсболистов в рамочках
так и есть
особенно евро почему-то в похабном (мятом) состоянии
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:09
посетитель написав:
я не знаю шо у вас там за нотариусы сегодня, но ещё двадцать лет назад у них были машинки которые проверяли деньги.
Сейчас ещё проще - прогоняется через счетную машинку которая сразу проверяет их.А если ещё потом и в банк собрались сразу нести так вообще проблем нет.Шото усложняет вы всё.
З.ы.: не ну можно и в банк если денег не жалко.1% за прогнать в машинке в банке готовы заплатить?
Який 1 процент?)
Гривня купюра коштувала перевірка чи щось таке може навіть менше
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1510
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:14
Бетон написав:
опять же с этими купюрами носятся, как с культом личности. сидит высматривает каждую точку. тебе нафиг вообще какая разница блин? купюры принимаются страной, которая их выпустила,
це у цивілізованому світі так. у нас же валюта це не гроші, а товар - засіб збереження. Тому й пред"являють до товару вимоги по зовнішньому вигляду, якості, стану. Як при купівлі автомобіля Жигулі: щоб не битий, не крашений, перший власник
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:14
Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1510
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:16
kingkongovets написав:
з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря
Я ж кажу - ніякого мита в 1 відсоток нема - це послуги нотаріуса)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1510
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:33
kingkongovets написав:
з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря
+
это "держмыто" 1% от суммы в принципе и работало только для госнотарей(которые не брали допденьги за свои услуги), его кстати при Порохе отменили, но ушлые нотари до сих пор ссут в уши лошков про этот 1% типа государству и отлистывают себе на карман...
как то на задатке попросил нотаря покупана дать реквизиты госказначейства мол сам оплачу в ответ было невнятное блеяние...
короче сказал что платить не буду, по итогу заплатил покупан)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13896
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:37
Бетон написав:
хорошо, что в новом законе нотариусы больше не агенты.
что за дикость несусветная? в какой стране ты сначала платишь налоги а потом получаешь бабки?
ну заплатил в конце года или квартала, как все нормальные люди
гы гы
относительно ПФ ты сначала платишь налог а потом ТРАТИШЬ бабки)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13896
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24981
|16704275
|
|
|1374
|5474322
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56375
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|