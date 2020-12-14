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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2024 19:40
Striker
Не нагружайте нотариуса излишне.
Выберите банк.
Желательно крупное отделение/центральный офис.
С сервисом депозитных ячеек.
Арендуйте ячейку. Договоритесь о проверке валюты в кассе банка.
Договоритесь на предоставление комнаты отдельной для операций.
Все операции по составлению договоров, проверок делаете в офисе у нотариуса.
С документами готовыми, но без подписей, едете в банк все вместе.
Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты. Там же платятся все комиссии налоги.
Идете обратно в комнату.
Подписываете документы, передаются деньги.
Прячете деньги в свою ячейку.
Нотариус никому не отдает документы, а с ними и с обоими сторонами едут к нему в офис если в реестре нотариус не может провести сделку на месте. Нотариус проводит сделку и вручает сторонам документы.
Нотариуса выбирает покупатель.
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Voistov
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:51
Бетон написав:
опять же с этими купюрами носятся, как с культом личности. сидит высматривает каждую точку. тебе нафиг вообще какая разница блин? купюры принимаются страной, которая их выпустила, филателисты долбанные. носятся с этими бумажками как с карточками бейсболистов в рамочках
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Муж её поправляет: - Не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
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flyman
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Додано: Сер 23 жов, 2024 19:53
Voistov написав:
Нотариуса выбирает покупатель.
А продавец заранее просит притащить синий дол.
Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.))
Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...))
У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))
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Игорь Алексеевич
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