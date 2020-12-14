Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не нагружайте нотариуса излишне. Выберите банк. Желательно крупное отделение/центральный офис. С сервисом депозитных ячеек. Арендуйте ячейку. Договоритесь о проверке валюты в кассе банка. Договоритесь на предоставление комнаты отдельной для операций. Все операции по составлению договоров, проверок делаете в офисе у нотариуса. С документами готовыми, но без подписей, едете в банк все вместе. Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги. Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана. Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты. Там же платятся все комиссии налоги. Идете обратно в комнату. Подписываете документы, передаются деньги. Прячете деньги в свою ячейку. Нотариус никому не отдает документы, а с ними и с обоими сторонами едут к нему в офис если в реестре нотариус не может провести сделку на месте. Нотариус проводит сделку и вручает сторонам документы.
А продавец заранее просит притащить синий дол. Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.)) Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...)) У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))
А продавец заранее просит притащить синий дол. Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.)) Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...)) У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))
Синие или нет обговаривается. У вас котируется только синий. Будете продавать, ставьте такое условие. Машинка это хорошо, но спец в банке проверяет лучше, и с помощью машинки также. И проверяет в том числе пораженные плесенью и тд. Банк снимет риски быть ограбленным. Многие нотариусы и не захотят связываться с фин частью.
Опять же, хорошие купюры заинтересован получить продавец, но нотариуса выбирает покупатель. Так, что но нотариус просто может сказать, извините с фин частью не ко мне.
Востаннє редагувалось Voistov в Сер 23 жов, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.