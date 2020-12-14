Додано: Сер 23 жов, 2024 19:40

Striker





Не нагружайте нотариуса излишне.

Выберите банк.

Желательно крупное отделение/центральный офис.

С сервисом депозитных ячеек.

Арендуйте ячейку. Договоритесь о проверке валюты в кассе банка.

Договоритесь на предоставление комнаты отдельной для операций.

Все операции по составлению договоров, проверок делаете в офисе у нотариуса.

С документами готовыми, но без подписей, едете в банк все вместе.

Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.

Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.

Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты. Там же платятся все комиссии налоги.

Идете обратно в комнату.

Подписываете документы, передаются деньги.

Прячете деньги в свою ячейку.

Нотариус никому не отдает документы, а с ними и с обоими сторонами едут к нему в офис если в реестре нотариус не может провести сделку на месте. Нотариус проводит сделку и вручает сторонам документы.



Нотариуса выбирает покупатель.