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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12010120111201212013>
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:40

Striker


Не нагружайте нотариуса излишне.
Выберите банк.
Желательно крупное отделение/центральный офис.
С сервисом депозитных ячеек.
Арендуйте ячейку. Договоритесь о проверке валюты в кассе банка.
Договоритесь на предоставление комнаты отдельной для операций.
Все операции по составлению договоров, проверок делаете в офисе у нотариуса.
С документами готовыми, но без подписей, едете в банк все вместе.
Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты. Там же платятся все комиссии налоги.
Идете обратно в комнату.
Подписываете документы, передаются деньги.
Прячете деньги в свою ячейку.
Нотариус никому не отдает документы, а с ними и с обоими сторонами едут к нему в офис если в реестре нотариус не может провести сделку на месте. Нотариус проводит сделку и вручает сторонам документы.

Нотариуса выбирает покупатель.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Voistov написав:Нотариуса выбирает покупатель.

А продавец заранее просит притащить синий дол.
Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.))
Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...))
У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Voistov написав:Нотариуса выбирает покупатель.

А продавец заранее просит притащить синий дол.
Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.))
Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...))
У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))


Синие или нет обговаривается. У вас котируется только синий. Будете продавать, ставьте такое условие.
Машинка это хорошо, но спец в банке проверяет лучше, и с помощью машинки также. И проверяет в том числе пораженные плесенью и тд.
Банк снимет риски быть ограбленным.
Многие нотариусы и не захотят связываться с фин частью.

Опять же, хорошие купюры заинтересован получить продавец, но нотариуса выбирает покупатель.
Так, что но нотариус просто может сказать, извините с фин частью не ко мне.
Востаннє редагувалось Voistov в Сер 23 жов, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Voistov написав:Нотариуса выбирает покупатель.

У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))


Люди ж разные бывают... :) Вон кто-то без риэлтора боится покупать/продавать
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:22

  kingkongovets написав:
Striker написав:
  kingkongovets написав:жадібність породжує бідність

Зображення
це ви покупцям своїм показуйте, я лише нагадую базові речі


гарний приклад. жадний жлоб сидить в тюрмі
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 23:18

  барабашов написав:Там чисто пешеходная зона теперь???
Стоянки хоть рядом со столбиками есть?


Привікайте как в Европе.
На первом месте велосепедисті и паблик транспорт.
Все что осталось под авто.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 01:11

  Striker написав:
  vladimir07 написав:По какой цене собирались продавать до войны ?
Разве до войны подобное стоило дешевле 30куе ?

До війни думав десь за 27-28к ставити, бо за 30к вже з'являлись варіанти в кращому стані. Я не робив ремонт взагалі, тільки вікно на лоджії нове поставив і кондиціонер, ну і дрібниці всякі. Зараз покупець збирається платити 30к через потрібну їй локацію і конкретний будинок, а також для зробити ремонт з нуля під себе.
30к - не дорого
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 05:53

  flysoulfly написав:30к - не дорого

В чому суть коментаря? А якщо хтось купить будинок за містом за 10к - це також недорого?) Для Києва це недорого, а для жопи світу десь далеко від обл центра - це вже дорого?) 30к - це нормальна ціна для квартири на краю міста без ремонту. З ремонтом в таких локаціях можна вже купити щось пристойне за 40к, але в такому ж самому житловому фонді.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/srochn ... VuOH3.html
Навіть такий варіант є - 3к 70 кв. м, Перемога, за ті ж 30к уо. Я не планував купувати квартиру, а тепер задумався. І локація мені підходить, і ремонт не зовсім вбитий бабушатник, жити можна відразу. Отут як раз можна б було замутити тройнічок чи ланцюжок продаж, про який писав Флай.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 24 жов, 2024 06:43, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 06:39

  Striker написав:
  flysoulfly написав:30к - не дорого

В чому суть коментаря? А якщо хтось купить будинок за містом за 10к - це також недорого?) Для Києва це недорого, а для жопи світу десь далеко від обл центра - це вже дорого?) 30к - це нормальна ціна для квартири на краю міста без ремонту. З ремонтом в таких локаціях можна вже купити щось пристойне за 40к, але в такому ж самому житловому фонді.


Для Дніпра практично прифронтового міста мені здається норм.
Я і так дивуюсь що там хтось шось купує.
Дивлячсь в Німеччині телік здається що пів країни розбомблена, а інша частина скоро замерзне.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 06:48

  Хомякоид написав: Для Дніпра практично прифронтового міста мені здається норм.
Я і так дивуюсь що там хтось шось купує.
Дивлячсь в Німеччині телік здається що пів країни розбомблена, а інша частина скоро замерзне.

Так тут і до війни такі ціни були, зараз навіть трохи виросли. Купують, бо тут більш-менш спокійно. В Києві такі ж самі шахеди і ракети літають над будинками і нічого, обвалу не видно.
  trololo написав:гарний приклад. жадний жлоб сидить в тюрмі

Жлоб жадібний, але ж не бідний. В нього в тюрмі, мабуть, такі умови, що багато хто і сам би так посидів.
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  #<1 ... 12010120111201212013>
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