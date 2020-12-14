Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не нагружайте нотариуса излишне. Выберите банк. Желательно крупное отделение/центральный офис. С сервисом депозитных ячеек. Арендуйте ячейку. Договоритесь о проверке валюты в кассе банка. Договоритесь на предоставление комнаты отдельной для операций. Все операции по составлению договоров, проверок делаете в офисе у нотариуса. С документами готовыми, но без подписей, едете в банк все вместе. Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги. Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана. Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты. Там же платятся все комиссии налоги. Идете обратно в комнату. Подписываете документы, передаются деньги. Прячете деньги в свою ячейку. Нотариус никому не отдает документы, а с ними и с обоими сторонами едут к нему в офис если в реестре нотариус не может провести сделку на месте. Нотариус проводит сделку и вручает сторонам документы.
А продавец заранее просит притащить синий дол. Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.)) Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...)) У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))
А продавец заранее просит притащить синий дол. Какая проблема заранее подговить номальные купюры?. Все уже и в Африке знают, что катируется сейчас синий.)) Такое впячетление, что на сделку пришло два валянка...)) У нотариуса на машинке пробили, ручками просмотрели и нахрена лазить туда - сюда по банкам, ячейкам и т.д.))
Синие или нет обговаривается. У вас котируется только синий. Будете продавать, ставьте такое условие. Машинка это хорошо, но спец в банке проверяет лучше, и с помощью машинки также. И проверяет в том числе пораженные плесенью и тд. Банк снимет риски быть ограбленным. Многие нотариусы и не захотят связываться с фин частью.
Опять же, хорошие купюры заинтересован получить продавец, но нотариуса выбирает покупатель. Так, что но нотариус просто может сказать, извините с фин частью не ко мне.
Востаннє редагувалось Voistov в Сер 23 жов, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
vladimir07 написав:По какой цене собирались продавать до войны ? Разве до войны подобное стоило дешевле 30куе ?
До війни думав десь за 27-28к ставити, бо за 30к вже з'являлись варіанти в кращому стані. Я не робив ремонт взагалі, тільки вікно на лоджії нове поставив і кондиціонер, ну і дрібниці всякі. Зараз покупець збирається платити 30к через потрібну їй локацію і конкретний будинок, а також для зробити ремонт з нуля під себе.
В чому суть коментаря? А якщо хтось купить будинок за містом за 10к - це також недорого?) Для Києва це недорого, а для жопи світу десь далеко від обл центра - це вже дорого?) 30к - це нормальна ціна для квартири на краю міста без ремонту. З ремонтом в таких локаціях можна вже купити щось пристойне за 40к, але в такому ж самому житловому фонді. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/srochn ... VuOH3.html Навіть такий варіант є - 3к 70 кв. м, Перемога, за ті ж 30к уо. Я не планував купувати квартиру, а тепер задумався. І локація мені підходить, і ремонт не зовсім вбитий бабушатник, жити можна відразу. Отут як раз можна б було замутити тройнічок чи ланцюжок продаж, про який писав Флай.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 24 жов, 2024 06:43, всього редагувалось 1 раз.
В чому суть коментаря? А якщо хтось купить будинок за містом за 10к - це також недорого?) Для Києва це недорого, а для жопи світу десь далеко від обл центра - це вже дорого?) 30к - це нормальна ціна для квартири на краю міста без ремонту. З ремонтом в таких локаціях можна вже купити щось пристойне за 40к, але в такому ж самому житловому фонді.
Для Дніпра практично прифронтового міста мені здається норм. Я і так дивуюсь що там хтось шось купує. Дивлячсь в Німеччині телік здається що пів країни розбомблена, а інша частина скоро замерзне.
Хомякоид написав: Для Дніпра практично прифронтового міста мені здається норм. Я і так дивуюсь що там хтось шось купує. Дивлячсь в Німеччині телік здається що пів країни розбомблена, а інша частина скоро замерзне.
Так тут і до війни такі ціни були, зараз навіть трохи виросли. Купують, бо тут більш-менш спокійно. В Києві такі ж самі шахеди і ракети літають над будинками і нічого, обвалу не видно.
trololo написав:гарний приклад. жадний жлоб сидить в тюрмі
Жлоб жадібний, але ж не бідний. В нього в тюрмі, мабуть, такі умови, що багато хто і сам би так посидів.