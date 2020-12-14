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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 07:11
cherchiltank написав: Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)
Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
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Striker
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