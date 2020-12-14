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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12010120111201212013
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 07:11

  cherchiltank написав:
  Striker написав:Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.

Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)

Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
Striker
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  #<1 ... 12010120111201212013
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