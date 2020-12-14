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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 07:11
cherchiltank написав: Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)
Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
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Striker
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Додано: Чет 24 жов, 2024 08:45
Striker написав:
Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
пишут 30куе на руки. это означает если покупатель хочет услуги нотариуса 50/50 цена квартиры автоматически выростает на вашу долю услуг.
Квартиру покупают не каждый день и отказываться из-3а "лишних" 500 уе адекватный покупатель не станет. Разве что 2 одинаковых варианта в одном доме и один вариант на 500уе дешевле. И то где то ремонт получше, этаж ниже, парадное чище. Даже чистое парадное оценивается дороже 500уе (я думаю в 1куе минимум).
имхо при покупке квартиры её цена (включая оформление) далеко не на 1м месте в критериях выбора. Можно купить дёшево и всю жизнь мучаться. Те кто это понимает легко даст вам ваши 30куе на руки и оформление оплатит сам. А на мнение идиотов не ориентируйтесь. Некоторые говорят "дорого" по приколу. Им просто ваш вариант не подходит.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 09:16
Striker написав: cherchiltank написав: Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)
Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
Наскільки памятаю раніше так домовлялись або 50 на 50 або все платить покупець.
Це все оговорюється при перемовинах.
Якщо все всіх влаштовує то думаю домовитесь.
При великому попиту на житло можна ставити все платить покупець.
Якщо це єдиний довгоочікуваний клієнт то краще 50 на 50.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 жов, 2024 09:39
і як завжди, справжня кваліфікація місцевих «експертів» вочевидь проявляється коли треба здійснити елементарний прямий продаж якогось копійчаного бабушатника)
це вам не макропрогнозами кожен день флудити бгг
тут хоча б якісь знання і досвід потрібен
зи: людині вже декілька форумчан написали, що ніякого мита не існує, що то тупо розвод, але то все марно - «я так ніколи нічого не продам»
то який тоді сенс в цьому нубському флуді?
та й тема про ціни на київську нерухомість, а не лікнеп по продажу бабушатників в Дніпрі
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kingkongovets
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Додано: Чет 24 жов, 2024 10:07
Voistov написав:Striker
Если продавец
боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец
приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом
в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.
У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?
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ihorkyiv
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