RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12010120111201212013
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 07:11

  cherchiltank написав:
  Striker написав:Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.

Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)

Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3637 раз.
Подякували: 5889 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 08:45

  Striker написав:Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
пишут 30куе на руки. это означает если покупатель хочет услуги нотариуса 50/50 цена квартиры автоматически выростает на вашу долю услуг.

Квартиру покупают не каждый день и отказываться из-3а "лишних" 500 уе адекватный покупатель не станет. Разве что 2 одинаковых варианта в одном доме и один вариант на 500уе дешевле. И то где то ремонт получше, этаж ниже, парадное чище. Даже чистое парадное оценивается дороже 500уе (я думаю в 1куе минимум).

имхо при покупке квартиры её цена (включая оформление) далеко не на 1м месте в критериях выбора. Можно купить дёшево и всю жизнь мучаться. Те кто это понимает легко даст вам ваши 30куе на руки и оформление оплатит сам. А на мнение идиотов не ориентируйтесь. Некоторые говорят "дорого" по приколу. Им просто ваш вариант не подходит.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25500
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3376 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:16

  Striker написав:
  cherchiltank написав:
  Striker написав:Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.

Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)

Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.


Наскільки памятаю раніше так домовлялись або 50 на 50 або все платить покупець.
Це все оговорюється при перемовинах.
Якщо все всіх влаштовує то думаю домовитесь.
При великому попиту на житло можна ставити все платить покупець.
Якщо це єдиний довгоочікуваний клієнт то краще 50 на 50.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2415
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2923 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

і як завжди, справжня кваліфікація місцевих «експертів» вочевидь проявляється коли треба здійснити елементарний прямий продаж якогось копійчаного бабушатника)

це вам не макропрогнозами кожен день флудити бгг

тут хоча б якісь знання і досвід потрібен

зи: людині вже декілька форумчан написали, що ніякого мита не існує, що то тупо розвод, але то все марно - «я так ніколи нічого не продам»
то який тоді сенс в цьому нубському флуді?

та й тема про ціни на київську нерухомість, а не лікнеп по продажу бабушатників в Дніпрі
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11367
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:07

  Voistov написав:Striker

Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.

У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?
ihorkyiv
 
Повідомлень: 874
З нами з: 01.05.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12010120111201212013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Google [Bot], Игорь Алексеевич і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24985 16704976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 06:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474348
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.