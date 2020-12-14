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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 07:11
cherchiltank написав: Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)
Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
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Striker
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Додано: Чет 24 жов, 2024 08:45
Striker написав:
Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
пишут 30куе на руки. это означает если покупатель хочет услуги нотариуса 50/50 цена квартиры автоматически выростает на вашу долю услуг.
Квартиру покупают не каждый день и отказываться из-3а "лишних" 500 уе адекватный покупатель не станет. Разве что 2 одинаковых варианта в одном доме и один вариант на 500уе дешевле. И то где то ремонт получше, этаж ниже, парадное чище. Даже чистое парадное оценивается дороже 500уе (я думаю в 1куе минимум).
имхо при покупке квартиры её цена (включая оформление) далеко не на 1м месте в критериях выбора. Можно купить дёшево и всю жизнь мучаться. Те кто это понимает легко даст вам ваши 30куе на руки и оформление оплатит сам. А на мнение идиотов не ориентируйтесь. Некоторые говорят "дорого" по приколу. Им просто ваш вариант не подходит.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 24 жов, 2024 09:16
Striker написав: cherchiltank написав: Striker написав:
Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному.
1. Оцінку квартири оплачую я.
2. Послуги нотаря хай буде 50/50.
3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%.
4. Держмито 1% повністю на мені?
Квартира у власності з 2018 року.
Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Нема ніякого держмита 1 відсоток) є послуги нотаріуса)
І нотаріуси про це знають)
Окей, тоді посилати всіх нотаріусів допоки не знайдеться адекватний? Так тоді можна і не продати нічого. Або перекладати "мито" на покупця, і вона заплатить 2% зверху разом з ПФ, ще половина за послуги нотаря, на таке навряд чи згодиться. Ще десь 30к грн зверху на покупця в такому випадку.
Наскільки памятаю раніше так домовлялись або 50 на 50 або все платить покупець.
Це все оговорюється при перемовинах.
Якщо все всіх влаштовує то думаю домовитесь.
При великому попиту на житло можна ставити все платить покупець.
Якщо це єдиний довгоочікуваний клієнт то краще 50 на 50.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 жов, 2024 09:39
і як завжди, справжня кваліфікація місцевих «експертів» вочевидь проявляється коли треба здійснити елементарний прямий продаж якогось копійчаного бабушатника)
це вам не макропрогнозами кожен день флудити бгг
тут хоча б якісь знання і досвід потрібен
зи: людині вже декілька форумчан написали, що ніякого мита не існує, що то тупо розвод, але то все марно - «я так ніколи нічого не продам»
то який тоді сенс в цьому нубському флуді?
та й тема про ціни на київську нерухомість, а не лікнеп по продажу бабушатників в Дніпрі
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kingkongovets
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Додано: Чет 24 жов, 2024 10:07
Voistov написав:Striker
Если продавец
боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец
приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом
в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.
У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?
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ihorkyiv
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Додано: Чет 24 жов, 2024 10:40
kingkongovets написав:
зи: людині вже декілька форумчан написали, що ніякого мита не існує, що то тупо розвод, але то все марно - «я так ніколи нічого не продам»
то який тоді сенс в цьому нубському флуді?
та й тема про ціни на київську нерухомість, а не лікнеп по продажу бабушатників в Дніпрі
А якщо я ці всі витрати вже заклав у вартість квартири? Я порахував, що втрачаю десь 18-20к грн, ціна була 1260к грн, вийде 1240к навіть при такому розкладі. Якщо таки нотаріус буде насаджувати ще цей 1%, то я тоді буду перекладати послуги нотаря на покупця. Покупець платить ПФ, повністю нотаря, а я оцінку і це кляте держмито. Тоді втрата буде десь 10-12к грн, всього 1%.
А що, в Києві не такі ж бабушатники продають, чи тут зібралася одна еліта?
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Striker
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Додано: Чет 24 жов, 2024 10:49
ihorkyiv написав:
У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?
А навіщо класти гроші на депо, щоб простіше прийняли валюту і менше доколупувались до кожної купюри?
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Striker
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:03
Striker написав:
А навіщо класти гроші на депо, щоб простіше прийняли валюту і менше доколупувались до кожної купюри?
Враховуйте, що знімати зможете тільки по 100тис.грн/день (еквівалент) в одному банку.
Тому розрахуватись знявши з депозиту в касі в одному банку за один день, у Вас фізично не вийде.
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_Mykola_
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:07
Striker написав: kingkongovets написав:
зи: людині вже декілька форумчан написали, що ніякого мита не існує, що то тупо розвод, але то все марно - «я так ніколи нічого не продам»
то який тоді сенс в цьому нубському флуді?
та й тема про ціни на київську нерухомість, а не лікнеп по продажу бабушатників в Дніпрі
А якщо я ці всі витрати вже заклав у вартість квартири? Я порахував, що втрачаю десь 18-20к грн, ціна була 1260к грн, вийде 1240к навіть при такому розкладі. Якщо таки нотаріус буде насаджувати ще цей 1%, то я тоді буду перекладати послуги нотаря на покупця. Покупець платить ПФ, повністю нотаря, а я оцінку і це кляте держмито. Тоді втрата буде десь 10-12к грн, всього 1%.
Дивись яка ситуація.Те що зобов'язаниа оплатити кожна із сторін іншу турбувати не повинно.
Тобто 1% пенсійного це обов'язок покупця.
Оцінка квартири - це продавця.
Що ще залишається?Витрати за оформлення у нотаріуса(так зване держмито як вони парять і яке вони беруть виключно налом
) - тут як домовитеся між собою.
Все інші забаганки оплачує той хто їх хоче: перевірка грошей, банкет після підписання тощо.
З и.: по факту у нас нотаріуси хотять собі за оформлення 1%.Але це хотєлкі.Обійдіть 10-15 нотаріусов і може щось найдете дешевше домовитися.
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 24 жов, 2024 11:41, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 11:10
Striker написав:Якщо таки нотаріус буде насаджувати ще цей 1%, то я тоді буду перекладати послуги нотаря на покупця. Покупець платить ПФ, повністю нотаря, а я оцінку і це кляте держмито. Тоді втрата буде десь 10-12к грн, всього 1%.
ви у власному марічкосвіті перебуваєте і нікого крім себе не чуєте, я це бачу і тому вам особисто нічого не пишу
просто не флудіть тут, а краще відкрийте окрему гілку, навіть про оренду окрема гілка є
це гілка про київські ціни
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kingkongovets
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