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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1201212013120141201512016>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Витрати за оформлення у нотаріуса(так зване держмито як вони парять та інше) - тут як домовитеся між собою.


так оце ж і є схема розвода, про яку я і писав)

але людям пох, вони «мито закладають в ціну» бгг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 24 жов, 2024 11:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  посетитель написав:Дивись яка ситуація.Те що зобов'язаниа оплатити кожна із сторін іншу турбувати не повинно.

Це все предмет торгу. Буває як все на продавця, так і все на покупця (особливо якщо це єОселя), так і розподіл
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дюрі-бачі написав:
  посетитель написав:Дивись яка ситуація.Те що зобов'язаниа оплатити кожна із сторін іншу турбувати не повинно.

Це все предмет торгу. Буває як все на продавця, так і все на покупця (особливо якщо це єОселя), так і розподіл
предметом торгу може бути лише ціна нерухомості
всі інші спроби перекинути власні витрати на опонента - розвод

а чому всі вперто ігнорують рилів?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 24 жов, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:26

  Дюрі-бачі написав:
  посетитель написав:Дивись яка ситуація.Те що зобов'язаниа оплатити кожна із сторін іншу турбувати не повинно.

Це все предмет торгу. Буває як все на продавця, так і все на покупця (особливо якщо це єОселя), так і розподіл



Я з точки зору закону написав.Торгуватися воно звичайно можно, ситуації різні бувають.Продавець може покупцю і пенсіонний оплатить тільки квартира дорожче буде тоді :). В чому сенс?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:27

  Striker написав:
  ihorkyiv написав:У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?

А навіщо класти гроші на депо, щоб простіше прийняли валюту і менше доколупувались до кожної купюри?

За нинішніх обставин крок "покласти на депозит" є неактуальним. Тоді, до 2022р., це уможливлював, щоб не виходити з грошима навіть з двома-трьома родичами з приміщення банку. Також завчасне повідомлення банківської установи про майбутній депозит має забезпечити ретельнішу перевірку якості купюр, оскільки ці ж гроші "вляжуться на три місяці у банку, після умовної процедури обміну гривні на долари. Ну, і насамкінець валюта мені не була потрібна для термінових розрахунків. Чекаємо закінчення війни, а поки усі плани - під скатертину.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:31

  kingkongovets написав:
Дюрі-бачі написав:
  посетитель написав:Дивись яка ситуація.Те що зобов'язаниа оплатити кожна із сторін іншу турбувати не повинно.

Це все предмет торгу. Буває як все на продавця, так і все на покупця (особливо якщо це єОселя), так і розподіл
предметом торгу може бути лише ціна нерухомості
всі інші спроби перекинути власні витрати на опонента - розвод


100%.Договорились по цене квартиры, оплате услуг нотариуса, а всё остальное каждый платит что сам обязан.А то так у меня когда-то ещё и риэлтор нарисовывался при покупке.Продавец пытался втюхать со словами: ну он же мене продавать помогал, дай ему пять процентов.Потом постепенно перешло на нытье, ну дай хоть что-то)))Я ржал в голос.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:38

  kingkongovets написав:ви у власному марічкосвіті перебуваєте і нікого крім себе не чуєте, я це бачу і тому вам особисто нічого не пишу

просто не флудіть тут, а краще відкрийте окрему гілку, навіть про оренду окрема гілка є

це гілка про київські ціни

Ви причепилися до мого держмита, як гівно до підошви. Аби побудніти на когось. Я поки вивчаю як це все працює і хто що повинен. Пишу тут, бо найпопулярніша гілка і всі тусуються тут. Вас я питати не збираюся, де мені що питати і писати.
  посетитель написав:100%.Договорились по цене квартиры, оплате услуг нотариуса, а всё остальное каждый платит что сам обязан.

Держ мито хто платить? :lol: А якщо я не хочу платити? І покупан не хоче. :mrgreen:
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не держмито, а витрати на оформлення угоди.Послуги нотаріуса.Як домовитеся.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Держ мито хто платить? А якщо я не хочу платити? І покупан не хоче.
Тогда пожали др. другу руки и разошлись.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 11:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:Ви причепилися до мого держмита, як гівно до підошви. Аби побудніти на когось. Я поки вивчаю як це все працює і хто що повинен. Пишу тут, бо найпопулярніша гілка і всі тусуються тут. Вас я питати не збираюся, де мені що питати і писати.


я тобі дав єдину дійсно корисну пораду, а ти не звернувши на неї уваги продовжаєш засирати гілку, та ще й хамиш і бикуєш
kingkongovets
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