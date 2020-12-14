Додано: Чет 24 жов, 2024 12:02

посетитель написав: З.ы.ы.: нахера продавцу проверенный нотариус?У него риски минимальные.Получил деньги - после этого подписал.Всё! З.ы.ы.: нахера продавцу проверенный нотариус?У него риски минимальные.Получил деньги - после этого подписал.Всё!

Можно оформить без одного вроде простого документа на кастрюлю, а потом появляются дети и начинаются разборки почему продали с этой кастрюлей. Знакомый нотариус может на это внимание обратить и сказать, что он советовал бы принести продавцу ещё дополн. документ на эту кстрюлю. Я образно назвал документ на кастрюлю... мног есть при сделке подводных камней, особенно когда делилось наследство у хозяев этой квартиры. Продавцу может всё по барабану, а покупателю нет. Поэтому я как покупатель всегда оформляю сделку только у своего проверянного нотариуса, а если в др. городе, то стараюсь через знакомых или друзей совета к кому из нотариусов обратиться можно для оформления.