Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному. 1. Оцінку квартири оплачую я. 2. Послуги нотаря хай буде 50/50. 3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%. 4. Держмито 1% повністю на мені? Квартира у власності з 2018 року. Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Я договаривался недавно с покупателем про покупку. 1. Оценка - продавец, он решил сделать через моего нотариуса, у которой свои связи с оценщиком. Цена его устроила. Сделали оценку по сумме продажи. 2. Услуги нотариуса 100% мои (покупателя), т.к. я хотел именно своего нотариуса. 3. Пенсионный - покупатель. 4. Дер.мито - продавец 100%.
Ну, ось. Витрати на оформлення угоди це п. 4, ще окремо пункт 2? Чи це все одне й те ж?
Востаннє редагувалось Striker в Чет 24 жов, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Держ мито хто платить? А якщо я не хочу платити? І покупан не хоче
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оплата услуг нотариуса/госпошлина. За оформление купли-продажи квартиры государственным нотариусом необходимо оплатить государственную пошлину. За совершение этих же действий частным нотариусом необходимо оплатить его услуги. Ранее такая оплата была установлена в размере 1% от цены квартиры (дома), но не ниже ее оценочной стоимости. Но приказом Министерства юстиции Украиныот 24 июня 2019 года № 1923/5 отменен минимальной размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платити менее 1% от стоимости недвижимости.Указанный приказ принят во исполнение Указа Президента от 20 июня 2019 года № 418 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины", которым отменен Указ Президента Л. Кучмы от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".
посетитель написав:Не держмито, а витрати на оформлення угоди.Послуги нотаріуса.Як домовитеся.
Нотариус берёт за свои услуги отдельно и впихивает ещё этот налог или как его называют держ.мито. Кто его оплачивать будет ему по барабану. Не хотите оплачивать, то никто не держит, у хорошего нотариуса людей всегда полно. Или ищете др.. Но все всегда хотят иметь дело с прорверенным и своим по связям нотариуса, а там - держ.мито...Или к другому не зная его или всё же к провереннаму. Ведь на коеу деньги, а не 1кг. колбасы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 24 жов, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
посетитель написав:З.ы.: налог платится на счёт госказначейства безналом! Всё остальное развод.
При покупке всё оговаривается. И покупателю или продавцу по барабану налог, дер.мито, услуги и т.д. Все хотят услышать стоимость услуг от А до Я. И тогда покупатель с продавцом обсуждают кто и за что будет оплачивать при сделке. Каждый пункт может быть индивидуален. Я иногда брал при покупке на себя 90% уплаты всех услуг, т.к. видел, что по итогу недвижимость всё равно выходила смешной по стоимости. Последний раз покупал кв. у одинокого пенсионера и взял все расходы на себя, т.к. кв. продавалась по низкой цене.
Игорь Алексеевич написав:И тогда покупатель с продавцом обсуждают кто и за что будет оплачивать при сделке.
100%. Вже писав: кум весною продавав кілька об'єктів досить спішно і покупцю із готівковою валютою оплатив все сам, бо не хотів його втратити, тобто для покупця 60k$ це 600 синіх Франклінів, а от покупець єОселі навпаки - оплатив всі витрати сам ще й +5% заклали на можливу девальвацію і тому 60k$ це не 2,5 млн. грн, а 3 млн грн...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 24 жов, 2024 12:06, всього редагувалось 3 разів.
у підсумку покупця йому приведе мутний рил, (або рила приведе сам покупець), який поведе до «свого провіренного» нотаря, де в момент угоди розчехлить на бабло за «мито» та власну комісію як останнього лошка
бо «покупців з реальними грошима набагато менше ніж квартир» і треба кашлянуть щоб хоча б ця угода не зірвалася гг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 24 жов, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Бог з тим фінмоном. Краще скажіть по наступному. 1. Оцінку квартири оплачую я. 2. Послуги нотаря хай буде 50/50. 3. Пенс фонд 1% платить покупон 100%. 4. Держмито 1% повністю на мені? Квартира у власності з 2018 року. Виходить, десь -20к грн від ціни квартири втрачаю.
Я договаривался недавно с покупателем про покупку. 1. Оценка - продавец, он решил сделать через моего нотариуса, у которой свои связи с оценщиком. Цена его устроила. Сделали оценку по сумме продажи. 2. Услуги нотариуса 100% мои (покупателя), т.к. я хотел именно своего нотариуса. 3. Пенсионный - покупатель. 4. Дер.мито - продавец 100%.
Ну, ось. Витрати на оформлення угоди це п. 4, ще окремо пункт 2? Чи це все одне й те ж?
Это одно и тоже.Тут походу нотариусу удалось получить деньги дважды .
Заходите к нотариусу и спрашиваете сколько будут стоить ВСЕ затраты по оформлению.Тогда будете понимать что он там хочет.И так далее по другим.
посетитель написав:З.ы.ы.: нахера продавцу проверенный нотариус?У него риски минимальные.Получил деньги - после этого подписал.Всё!
Можно оформить без одного вроде простого документа на кастрюлю, а потом появляются дети и начинаются разборки почему продали с этой кастрюлей. Знакомый нотариус может на это внимание обратить и сказать, что он советовал бы принести продавцу ещё дополн. документ на эту кстрюлю. Я образно назвал документ на кастрюлю... мног есть при сделке подводных камней, особенно когда делилось наследство у хозяев этой квартиры. Продавцу может всё по барабану, а покупателю нет. Поэтому я как покупатель всегда оформляю сделку только у своего проверянного нотариуса, а если в др. городе, то стараюсь через знакомых или друзей совета к кому из нотариусов обратиться можно для оформления.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 24 жов, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.