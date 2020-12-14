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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 12:08
kingkongovets написав:
а знаєте як все це буде в реалі?
у підсумку покупця йому приведе мутний рил, (або рила приведе сам покупець), який поведе до «свого провіренного» нотаря, де в момент угоди розчехлить на бабло за «мито» та власну комісію як останнього лошка
бо «покупців з реальними грошима набагато менше ніж квартир» і треба кашлянуть щоб хоча б ця угода не зірвалася гг
В тебе там каналізацію прорвало чи що?
Бо лізе з усіх щилин. Тут півфоруму так платить КОЛИ ЦЕ ВИГІДНО в конкретному випадку. Почитай вище і не будь гівном.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:08
Игорь Алексеевич написав: посетитель написав:
З.ы.: налог платится на счёт госказначейства безналом! Всё остальное развод.
При покупке всё оговаривается. И покупателю или продавцу по барабану налог, дер.мито, услуги и т.д. Все хотят услышать стоимость услуг от А до Я.
И тогда покупатель с продавцом обсуждают кто и за что будет оплачивать при сделке. Каждый пункт может быть индивидуален. Я иногда брал при покупке на себя 90% уплаты всех услуг, т.к. видел, что по итогу недвижимость всё равно выходила смешной по стоимости.
Последний раз покупал кв. у одинокого пенсионера и взял все расходы на себя, т.к. кв. продавалась по низкой цене.
Абсолютно согласен.Только ж это оговаривается отдельно с соответствующей корректировкой цены.
А не так что у меня там долги за коммуналку - заплати мне их.Если отдельных таких договоренностей не было то каждый платит то что обязан по закону.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:11
Игорь Алексеевич написав: посетитель написав:
З.ы.ы.: нахера продавцу проверенный нотариус?У него риски минимальные.Получил деньги - после этого подписал.Всё!
Можно оформить без одного вроде простого документа на кастрюлю, а потом появляются дети и начинаются разборки почему продали с этой кастрюлей. Знакомый нотариус может на это внимание обратить и сказать, что он советовал бы принести продавцу ещё дополн. документ на эту кстрюлю. Я образно назвал документ на кастрюлю... мног есть при сделке подводных камней, особенно когда делилось наследство у хозяев этой квартиры.
Тю, так а мне как продавцу чем это грозит?
Я денежки уже получил и пропил, а вы там судитесь со мной, покупателем и кем хотите
.Я даже деньги может отдам.Когдато.Сумму в договоре написанную, в гривнах разумеется.Когда квартиру вернёте.
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 24 жов, 2024 12:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:13
посетитель написав:
Это одно и тоже.Тут походу нотариусу удалось получить деньги дважды
.
Дякую за конкретну відповідь. Мені ще півроку тому тут писали, що це окремими пунктами. Значить я платитиму 50% нотаря і оцінку, все. Сьогодні подзвоню покупону і всі питання обговоримо.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:19
Striker написав: посетитель написав:
Это одно и тоже.Тут походу нотариусу удалось получить деньги дважды
.
Дякую за конкретну відповідь. Мені ще півроку тому тут писали, що це окремими пунктами. Значить я платитиму 50% нотаря і оцінку, все. Сьогодні подзвоню покупону і всі питання обговоримо.
Я б ещё зашёл к нотариусу для понимания что конкретно они там у вас хотят.Для понимания на что рассчитывать.Потому что могут упереться и начнут чесать про 1% плюс ещё и дополнительно типа оформление, а может ещё что придумают.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:19
Striker написав: kingkongovets написав:
а знаєте як все це буде в реалі?
у підсумку покупця йому приведе мутний рил, (або рила приведе сам покупець), який поведе до «свого провіренного» нотаря, де в момент угоди розчехлить на бабло за «мито» та власну комісію як останнього лошка
бо «покупців з реальними грошима набагато менше ніж квартир» і треба кашлянуть щоб хоча б ця угода не зірвалася гг
В тебе там каналізацію прорвало чи що?
Бо лізе з усіх щилин. Тут півфоруму так платить КОЛИ ЦЕ ВИГІДНО в конкретному випадку. Почитай вище і не будь гівном.
я тобі пораду дав шоп тебе не взули як лошка, ти її пустив повз вуха, живеш у світі своїх фантазій, де ти собі накрутив бігуді про «якщо він так, тоді я так» і пішеш мені «не будь гівном»? ггг
ок, якщо вже не можеш не флудити - мені не пиши хоча б, я до тебе до речі не звертався
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:19
Striker написав: посетитель написав:
Это одно и тоже.Тут походу нотариусу удалось получить деньги дважды
.
Дякую за конкретну відповідь. Мені ще півроку тому тут писали, що це окремими пунктами. Значить я платитиму 50% нотаря і оцінку, все. Сьогодні подзвоню покупону і всі питання обговоримо.
Первый шаг узнаёте стоимость всех услуг у нотариуса. Второй шаг обсуждаете все затраты с покупателем. Здесь нет чётких указаний у нотариуса, кто и за что оплачивает.Он может рекомендовать, как обычно оплачивают др. при сделке. А принимают решения по затратам между собой продавец и покупатель перед сделкой.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 12:22
Игорь Алексеевич написав: Striker написав: посетитель написав:
Это одно и тоже.Тут походу нотариусу удалось получить деньги дважды
.
Дякую за конкретну відповідь. Мені ще півроку тому тут писали, що це окремими пунктами. Значить я платитиму 50% нотаря і оцінку, все. Сьогодні подзвоню покупону і всі питання обговоримо.
Первый шаг узнаёте стоимость всех услуг у нотариуса. Второй шаг обсуждаете все затраты с покупателем. Здесь нет чётких указаний у нотариуса, кто и за что оплачивает.Он может рекомендовать, как обычно оплачивают др. при сделке. А принимают решения по затратам между собой продавец и покупатель перед сделкой.
Поддерживаю алгоритм.
На самом деле это вообще не сложно.Заходишь/звонишь нотариусу и спрашиваешь какие будут полностью затраты.Потом договариваешься с покупателем.
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Додано: Чет 24 жов, 2024 13:04
посетитель написав:Заходишь/звонишь нотариусу и спрашиваешь какие будут полностью затраты.Потом договариваешься с покупателем.
а як продавець може заздалегідь домовитись з нотарем, якщо його має обрати покупець, який ще навіть завдаток не погодився дати?)
і як можна ділити витрати на нотаря, якого обирає і фактично винаймає покупець?
зи: правду кажуть, що чим менший чек, тим більше гемора і вимог)
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Додано: Чет 24 жов, 2024 13:12
kingkongovets написав:
посетитель написав:Заходишь/звонишь нотариусу и спрашиваешь какие будут полностью затраты.Потом договариваешься с покупателем.
а як продавець може заздалегідь домовитись з нотарем, якщо його має обрати покупець, який ще навіть завдаток не погодився дати?)
і як можна ділити витрати на нотаря, якого обирає і фактично винаймає покупець?
зи: правду кажуть, що чим менший чек, тим більше гемора і вимог)
Выбирает нотариуса обычно покупатель, т.к у него риски больше. Дальше он сообщает расценки продавцу и уже совместно решают по затратам.
Продавец может тоже обзвонить нотариусов и спросить стоимость услуг, что бы потом сопоставить расценки нотариуса от покупателя.
Там никто ничего не наварачивает сверху у нотариуса. А если продавец боится продавать а покупатель покупать и у обоих куча претензий, то тогда сидят на попе все ровно.
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