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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12014120151201612017
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:13

  Striker написав:
  kingkongovets написав:а знаєте як все це буде в реалі?

у підсумку покупця йому приведе мутний рил, (або рила приведе сам покупець), який поведе до «свого провіренного» нотаря, де в момент угоди розчехлить на бабло за «мито» та власну комісію як останнього лошка

бо «покупців з реальними грошима набагато менше ніж квартир» і треба кашлянуть щоб хоча б ця угода не зірвалася гг

В тебе там каналізацію прорвало чи що? :lol:
Бо лізе з усіх щилин. Тут півфоруму так платить КОЛИ ЦЕ ВИГІДНО в конкретному випадку. Почитай вище і не будь гівном.


Ще така хороша традиція при продажу, якщо нотаря не знаєте, зайти за день до нього, показати свої документи, поговорити, познайомитись.
Так сказати самому все перевірити щоб на угоді не було неприємних сюрпризів
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Там никто ничего не наварачивает сверху у нотариуса.


бугагагаа)))
ще раз приводжу свій початковий пост з цього приводу
ну скільки ще вам усім треба розжовувати, щоб ви нарешті зрозуміли як вас взувають?


kingkongovets написав:з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:А если продавец боится продавать а покупатель покупать и у обоих куча претензий, то тогда сидят на попе все ровно. :roll:


та ні - хтось з них (а може і обидва) наймають собі рилів і чехляться вже по повній програмі)))
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  #<1 ... 12014120151201612017
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