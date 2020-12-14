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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12015120161201712018>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:13

  Striker написав:
  kingkongovets написав:а знаєте як все це буде в реалі?

у підсумку покупця йому приведе мутний рил, (або рила приведе сам покупець), який поведе до «свого провіренного» нотаря, де в момент угоди розчехлить на бабло за «мито» та власну комісію як останнього лошка

бо «покупців з реальними грошима набагато менше ніж квартир» і треба кашлянуть щоб хоча б ця угода не зірвалася гг

В тебе там каналізацію прорвало чи що? :lol:
Бо лізе з усіх щилин. Тут півфоруму так платить КОЛИ ЦЕ ВИГІДНО в конкретному випадку. Почитай вище і не будь гівном.


Ще така хороша традиція при продажу, якщо нотаря не знаєте, зайти за день до нього, показати свої документи, поговорити, познайомитись.
Так сказати самому все перевірити щоб на угоді не було неприємних сюрпризів
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Там никто ничего не наварачивает сверху у нотариуса.


бугагагаа)))
ще раз приводжу свій початковий пост з цього приводу
ну скільки ще вам усім треба розжовувати, щоб ви нарешті зрозуміли як вас взувають?


kingkongovets написав:з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:А если продавец боится продавать а покупатель покупать и у обоих куча претензий, то тогда сидят на попе все ровно. :roll:


та ні - хтось з них (а може і обидва) наймають собі рилів і чехляться вже по повній програмі)))
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:16

  kingkongovets написав:
Игорь Алексеевич написав:Там никто ничего не наварачивает сверху у нотариуса.


бугагагаа)))
ще раз приводжу свій початковий пост з цього приводу
ну скільки ще вам усім треба розжовувати, щоб ви нарешті зрозуміли як вас взувають?


kingkongovets написав:з митом ситуація чимось аналогічна розводу з комісією рилу
нотаря зазвичай обирає (і звісно ж оплачує його послуги) покупець, а мито нотарь так же ж зазвичай стягує з продавця, а той не має змоги торгуватись, хоча це «мито» теж є одноосібним прибутком нотаря

Цікаво що це вже років надцять ні для кого не таємниця, але чомусь мало хто намагається хоча б якось сбити цю абсолютно конську плату, яку отримують нотаріуси. Просто мовча платять це "державне" мито. А ще зверху і "послуги нотаріуса". Дивно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Цікаво що це вже років надцять ні для кого не таємниця, але чомусь мало хто намагається хоча б якось сбити цю абсолютно конську плату, яку отримують нотаріуси. Просто мовча платять це "державне" мито. А ще зверху і "послуги нотаріуса". Дивно.


ви ж самі бачите - людям дуже подобається бути лошками, навіть тим, хто позиціонує себе як фахівця з нерухомості

більш того - вони ще й бикують і хамлять коли намагаєшься дати пораду

бо лох - це мабуть дійсно покликання
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

может у кого-то есть контакты бригады по ремонту квартир, киньте пожалуйста в личные сообщения, спасибо!
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?
ти серйозно?)
мені ще раз все повторити?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:24

  kingkongovets написав:і як завжди, справжня кваліфікація місцевих «експертів» вочевидь проявляється коли треба здійснити елементарний прямий продаж якогось копійчаного бабушатника)
та й тема про ціни на київську нерухомість, а не лікнеп по продажу бабушатників в Дніпрі


«У кого нет миллиарда, могут идти в ж*пу!»)))
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:34

Зробили мені попередню оцінку вартості квартири.
На сьогодні Фонд держ.майна встановив вартість квартири у 1 661 196.48 грн.
Звіт зможемо зробити на 1 251 000 грн.

Можна ж і за 800к умовно продати, просто податок заплатю з 1 251 000 грн?

п. с. Спитав чи можна дешевше оцінити.
Фонд не пропустить реєстрацію звіту

Звіт коштує 1000 грн.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 24 жов, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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  #<1 ... 12015120161201712018>
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