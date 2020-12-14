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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 15:43
Striker написав:
Зробили мені попередню оцінку вартості квартири.
На сьогодні Фонд держ.майна встановив вартість квартири у 1 661 196.48 грн.
Звіт зможемо зробити на 1 251 000 грн.
Можна ж і за 800к умовно продати, просто податок заплатю з 1 251 000 грн?
всі збори будуть з оціночної вартості
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