Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги. Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана. Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.
У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся. Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита. Но у меня было сложнее. Была двойная продажа. Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?
Как можно дать ссылку на то чего нет?
Тебе когда нотариус будет чесать про "держмыто" попроси у него реквизиты госказначейства куда платить.Только ж тебе он их не даст, они ж налом берут ))Будет чесать что это установленное государством цена.Ну да, для госнотариусов.А для частных нет.Он может хоть сто процентов запросить, а может и бесплатно.Нигде нет такого что плата именно 1% .