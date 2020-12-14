RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12015120161201712018
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 15:43

  Striker написав:Зробили мені попередню оцінку вартості квартири.
На сьогодні Фонд держ.майна встановив вартість квартири у 1 661 196.48 грн.
Звіт зможемо зробити на 1 251 000 грн.

Можна ж і за 800к умовно продати, просто податок заплатю з 1 251 000 грн?

всі збори будуть з оціночної вартості
whois2010
 
Повідомлень: 735
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 17:45

  ihorkyiv написав:
  Voistov написав:Striker

Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.

У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?


Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Voistov
 
Повідомлень: 329
З нами з: 15.02.21
Подякував: 65 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:11

  барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?


Как можно дать ссылку на то чего нет? :)

Тебе когда нотариус будет чесать про "держмыто" попроси у него реквизиты госказначейства куда платить.Только ж тебе он их не даст, они ж налом берут ))Будет чесать что это установленное государством цена.Ну да, для госнотариусов.А для частных нет.Он может хоть сто процентов запросить, а может и бесплатно.Нигде нет такого что плата именно 1% .
посетитель
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:20

  Striker написав:Зробили мені попередню оцінку вартості квартири.
На сьогодні Фонд держ.майна встановив вартість квартири у 1 661 196.48 грн.
Звіт зможемо зробити на 1 251 000 грн.

Можна ж і за 800к умовно продати, просто податок заплатю з 1 251 000 грн?

п. с. Спитав чи можна дешевше оцінити.
Фонд не пропустить реєстрацію звіту

Звіт коштує 1000 грн.


https://evaluation.spfu.gov.ua/

Звідси вони все беруть.Впринципі і самому там можно заробити.
посетитель
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12015120161201712018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24985 16705789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 06:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474817
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56435
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4303)
24.10.2024 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.