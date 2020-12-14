Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги. Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана. Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.
У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся. Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита. Но у меня было сложнее. Была двойная продажа. Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?
Как можно дать ссылку на то чего нет?
Тебе когда нотариус будет чесать про "держмыто" попроси у него реквизиты госказначейства куда платить.Только ж тебе он их не даст, они ж налом берут ))Будет чесать что это установленное государством цена.Ну да, для госнотариусов.А для частных нет.Он может хоть сто процентов запросить, а может и бесплатно.Нигде нет такого что плата именно 1% .
барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?
приказом Министерства юстиции Украины от 24 июня 2019 года № 1923/5 отменен минимальной размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости. Указанный приказ принят во исполнение Указа Президента от 20 июня 2019 года № 418 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины", которым отменен Указ Президента Л. Кучмы от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".
то есть даже бесплатно оформить могут, Закон этого не запрещает. для госконтор держмыто осталось
airmax78 написав:Цікаво що це вже років надцять ні для кого не таємниця, але чомусь мало хто намагається хоча б якось сбити цю абсолютно конську плату, яку отримують нотаріуси. Просто мовча платять це "державне" мито. А ще зверху і "послуги нотаріуса". Дивно.
ви ж самі бачите - людям дуже подобається бути лошками, навіть тим, хто позиціонує себе як фахівця з нерухомості
більш того - вони ще й бикують і хамлять коли намагаєшься дати пораду
бо лох - це мабуть дійсно покликання
интересно было бы узнать финал этого эпического действия по продаже бабушатника в Днепре
Приходите к нотариусу и говорите ей - я чудак умный, знаю все законы, оплачивать дер. мито не буду. Давай оформляй сделку века)). Интересно, что она вам вежливо скажет?)) Я бы вежливо ответил - зависла программа, запишитесь на др. день.))
Пропоную давати нотарю 3% держмита, щоб точно все гарно оформив. А чому б і не 3? Нема ні 1, ні 3, то чому б давати не 3?? Як знак поваги до «свого» нотаря. Зі словами «1% то вам, а я поважаю ВСЮ сімʼю, тому 3»
Я бы вежливо ответил - зависла программа, запишитесь на др. день.))
Ну якщо ти один на все Запоріжжя нотар, то точно б вистрілило. Як з Тавріями .
Прохожий написав:можно а зачем? да уж, реальный треш, "нам не понять глубины ваших глубин"...
Реальний треш - це читати дивні реакції на звичайні питання в цій темі. Я просто для себе збираю інформацію, що тут такого? Виглядає, як наче дитячий садочок зібрався на форумі погигикать. Наче ж дорослі люди всі.