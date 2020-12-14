Додано: Чет 24 жов, 2024 19:11

барабашов написав: Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное? Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?

Как можно дать ссылку на то чего нет?Тебе когда нотариус будет чесать про "держмыто" попроси у него реквизиты госказначейства куда платить.Только ж тебе он их не даст, они ж налом берут ))Будет чесать что это установленное государством цена.Ну да, для госнотариусов.А для частных нет.Он может хоть сто процентов запросить, а может и бесплатно.Нигде нет такого что плата именно 1% .