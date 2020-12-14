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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12016120171201812019>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 17:45

  ihorkyiv написав:
  Voistov написав:Striker

Если продавец боится ходить с большой суммой денег пусть в том же банке арендует ячейку и заранее положит в нее деньги.
Садитесь в комнате все вместе, продавец приносит деньги из ячейки, или достает из кармана.
Идете с продавцом в кассу, там проверят деньги, даже могут запечатать проверенные деньги в конверты.

У вас виникла машинальна помилка при набиранні тексту. Замінити "продавець" на "покупець". Загалом це схема майже слово в слово, яку я до 2022 року продумував для майбутнього продажу квартири, тільки я розглядав не особову скриньку, а мав намір покласти одержані гроші на короткостроковий депозит. Вона мені видається ідеальною для обох сторін. Хтось з колег продавав/купував за цим планом? Будуть якісь зауваження?


Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:11

  барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?


Как можно дать ссылку на то чего нет? :)

Тебе когда нотариус будет чесать про "держмыто" попроси у него реквизиты госказначейства куда платить.Только ж тебе он их не даст, они ж налом берут ))Будет чесать что это установленное государством цена.Ну да, для госнотариусов.А для частных нет.Он может хоть сто процентов запросить, а может и бесплатно.Нигде нет такого что плата именно 1% .
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 19:20

  Striker написав:Зробили мені попередню оцінку вартості квартири.
На сьогодні Фонд держ.майна встановив вартість квартири у 1 661 196.48 грн.
Звіт зможемо зробити на 1 251 000 грн.

Можна ж і за 800к умовно продати, просто податок заплатю з 1 251 000 грн?

п. с. Спитав чи можна дешевше оцінити.
Фонд не пропустить реєстрацію звіту

Звіт коштує 1000 грн.


https://evaluation.spfu.gov.ua/

Звідси вони все беруть.Впринципі і самому там можно зробити.Бесплатно.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:03

  барабашов написав:Кинг - так нет никакого налога со стороны государства в размере 1% при продаже недвиги реже чем раз в три года(с момента получения ТП) или он есть но платить или не платить его это личное дело продавана? Можно ссылочку на закон там или что иное?

я ж дал выше ссылку
viewtopic.php?p=5781886#p5781886
там не закон а отмена закона в котором держмыто 1% было.

приказом Министерства юстиции Украины от 24 июня 2019 года № 1923/5 отменен минимальной размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости. Указанный приказ принят во исполнение Указа Президента от 20 июня 2019 года № 418 "О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины", которым отменен Указ Президента Л. Кучмы от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий".

то есть даже бесплатно оформить могут, Закон этого не запрещает. для госконтор держмыто осталось
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Можна ж і за 800к умовно продати, просто податок заплатю з 1 251 000 грн?

можно
а зачем?
да уж, реальный треш, "нам не понять глубины ваших глубин"...
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Цікаво що це вже років надцять ні для кого не таємниця, але чомусь мало хто намагається хоча б якось сбити цю абсолютно конську плату, яку отримують нотаріуси. Просто мовча платять це "державне" мито. А ще зверху і "послуги нотаріуса". Дивно.


ви ж самі бачите - людям дуже подобається бути лошками, навіть тим, хто позиціонує себе як фахівця з нерухомості

більш того - вони ще й бикують і хамлять коли намагаєшься дати пораду

бо лох - це мабуть дійсно покликання

интересно было бы узнать финал этого эпического действия по продаже бабушатника в Днепре :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:56

Игорь Алексеевич

оплачивать дер. мито не буду. ]


Пропоную давати нотарю 3% держмита, щоб точно все гарно оформив.
А чому б і не 3? Нема ні 1, ні 3, то чому б давати не 3?? Як знак поваги до «свого» нотаря. :lol:
Зі словами «1% то вам, а я поважаю ВСЮ сімʼю, тому 3»


Я бы вежливо ответил - зависла программа, запишитесь на др. день.))


Ну якщо ти один на все Запоріжжя нотар, то точно б вистрілило. Як з Тавріями .
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 20:59

  Прохожий написав:можно
а зачем?
да уж, реальный треш, "нам не понять глубины ваших глубин"...

Реальний треш - це читати дивні реакції на звичайні питання в цій темі. Я просто для себе збираю інформацію, що тут такого? Виглядає, як наче дитячий садочок зібрався на форумі погигикать. Наче ж дорослі люди всі.
А причина то яка дуже серйозна, 1% переплата ко-ко-ко.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 24 жов, 2024 21:04, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Приходите к нотариусу и говорите ей - я чудак умный, знаю всек законы, оплачивать дер. мито не буду. Давай оформляй)).
Интересно, что она вам вежливо скажет?))
я спокійно домовлявся з нотарями про оформлення угод дешевше 1% ще задовго до офіційноі відміни мита і зустрічав повне розуміння адекватних нотарів, а тут взагалі найелементарніший і найпримітивнвший випадок з прямим продажем без усіляких рішень суду, довірок, спільного володіння, кредитів, боргів і обтяжень, та й кількість угод нині аж ніяк не зашкалює

але лох завжди знайде для себе аргументи чому він має заплатити більше бггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:10

Сьогодні не вийшло поговорити з покупцем, але я хочу дізнатися хто у неї нотарь, скільки і за що бере. Потім обдзвоню ще штук 5-10 різних нотаріусів і запитаю скільки буде у них. Якщо знайду значно дешевше, то буду казати покупону, що давай з цим нотаріусом, а якщо хочеш зі своїм, ок, тоді цю різницю в ціні платіть зі свого гаманця.
Striker
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