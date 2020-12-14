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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12016120171201812019
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:15

  Striker написав:Сьогодні не вийшло поговорити з покупцем, але я хочу дізнатися хто у неї нотарь, скільки і за що бере. Потім обдзвоню ще штук 5-10 різних нотаріусів і запитаю скільки буде у них. Якщо знайду значно дешевше, то буду казати покупону, що давай з цим нотаріусом, а якщо хочеш зі своїм, ок, тоді цю різницю в ціні платіть зі свого гаманця.
Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:19

  Игорь Алексеевич написав:Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.

Ви що, аж 1%, розводять лохів. Звичайно, що краще не платити зайвого, але якщо є реальний покупець і є можливість продати вже завтра, то краще продати, ніж труситися над тим 1%. Тут недавно цей персонаж писав таке:
  kingkongovets написав:жадібність породжує бідність

А тут за якийсь 1% вдавиться. Сам же собі суперечить.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 22:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:интересно было бы узнать финал этого эпического действия по продаже бабушатника в Днепре :mrgreen:


мені вже теж)
kingkongovets
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  #<1 ... 12016120171201812019
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