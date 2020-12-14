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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:15
Striker написав:
Сьогодні не вийшло поговорити з покупцем, але я хочу дізнатися хто у неї нотарь, скільки і за що бере. Потім обдзвоню ще штук 5-10 різних нотаріусів і запитаю скільки буде у них. Якщо знайду значно дешевше, то буду казати покупону, що давай з цим нотаріусом, а якщо хочеш зі своїм, ок, тоді цю різницю в ціні платіть зі свого гаманця.
Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:19
Игорь Алексеевич написав:
Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.
Ви що, аж 1%, розводять лохів. Звичайно, що краще не платити зайвого, але якщо є реальний покупець і є можливість продати вже завтра, то краще продати, ніж труситися над тим 1%. Тут недавно цей персонаж писав таке:
kingkongovets написав:
жадібність породжує бідність
А тут за якийсь 1% вдавиться. Сам же собі суперечить.
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Striker
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:23
Прохожий написав:
интересно было бы узнать финал этого эпического действия по продаже бабушатника в Днепре
мені вже теж)
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Додано: Чет 24 жов, 2024 22:50
Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
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Додано: Чет 24 жов, 2024 23:24
M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись
в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
"Немає такого злочину, на який капіталіст (банк) не пішов би задля одержання прибутку" Карл Маркс "Капітал. Критика політичної економії".
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 07:54
Striker написав: kingkongovets написав:
ви у власному марічкосвіті перебуваєте і нікого крім себе не чуєте, я це бачу і тому вам особисто нічого не пишу
просто не флудіть тут, а краще відкрийте окрему гілку, навіть про оренду окрема гілка є
це гілка про київські ціни
Ви причепилися до мого держмита, як гівно до підошви. Аби побудніти на когось. Я поки вивчаю як це все працює і хто що повинен. Пишу тут, бо найпопулярніша гілка і всі тусуються тут. Вас я питати не збираюся, де мені що питати і писати.
посетитель написав:
100%.Договорились по цене квартиры, оплате услуг нотариуса, а всё остальное каждый платит что сам обязан.
Держ мито хто платить?
А якщо я не хочу платити? І покупан не хоче.
Нема там ніякого держмита)
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 07:55
M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
Не повинні)
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:13
cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
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Striker
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:46
M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
Это немного не так.
Да, нужно проводить операции в гривнах, согласно распоряжению Нацбанка, или еще другим нормам закона.
Но,
Это никто не мониторит, и за это наказаний не предусмотрено.
Покупал в конце прошлого года.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 08:51
Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?
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