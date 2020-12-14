RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12017120181201912020
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:42

  Voistov написав:
  Striker написав:
  cherchiltank написав:Нема там ніякого держмита)

Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)


Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?



О, на пятый круг идём...

Смешалось всё в кучу.Три года, налоги, количество квартир.

В десятый раз - мыта(госпошлины) у частных нотариусов нет!Совсем нет!Никакого!Есть плата за услуги нотариуса.Которую они лепят под него так как это очень выгодно и удобно лохам лапшать.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 25 жов, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
посетитель
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:
  Игорь Алексеевич написав:Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.

Ви що, аж 1%, розводять лохів. Звичайно, що краще не платити зайвого, але якщо є реальний покупець і є можливість продати вже завтра, то краще продати, ніж труситися над тим 1%. Тут недавно цей персонаж писав таке:
  kingkongovets написав:жадібність породжує бідність

А тут за якийсь 1% вдавиться. Сам же собі суперечить.
А що, 1% від ціни нерухомості це небагато? Якщо мова про паркінг за 15-20к може й ні. У вашому випадку, від 30к - це вже трішки забагато за годинку роботи нотаря. А якщо об'єкт дорожчий? Роботи в нотаря однаково, хоч угода на 10к, хоч на 100к, хоч на мільйон.
Я взагалі ото читаю ці страсті про мито і дивуюся. В 2021 брав об'єкт, скажімо так, трішечки дорожче вашого у Дніпрі, і навіть мови про отой 1% не було, податки я сплатив напряму, а оплата нотарю була якась фіксована і якщо порівняти з ціною об'єкта, то куди менше 1%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35515
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8066 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:46

  Voistov написав:
  Striker написав:
  cherchiltank написав:Нема там ніякого держмита)

Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)


Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?

Вам гугл-перекладач відмовив? Щр ж ви там такого накоїли?? )
ihorkyiv
 
Повідомлень: 877
З нами з: 01.05.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:00

  M-Audio написав:
  Voistov написав:Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?

В договорі може бути вказано, що всі розрахунки проведено до укладання угоди. Наприклад, за легендою, на протязі року щоденно по 10 тис грн авансовими виплатами готівкою (і є розписки про отримання цих сум). А в реальному житті - чорний пакет з синіми купюрами в кімнаті для перерахунку коштів у нотаріуса.
whois2010
 
Повідомлень: 737
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 12017120181201912020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv, prilepskiy і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24985 16706220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 06:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474856
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4306)
25.10.2024 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.