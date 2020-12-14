|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:42
Voistov написав: Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?
О, на пятый круг идём...
Смешалось всё в кучу.Три года, налоги, количество квартир.
В десятый раз - мыта(госпошлины) у частных нотариусов нет!Совсем нет!Никакого!Есть плата за услуги нотариуса.Которую они лепят под него так как это очень выгодно и удобно лохам лапшать.
Востаннє редагувалось посетитель
в П'ят 25 жов, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1234
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45
Striker написав: Игорь Алексеевич написав:
Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.
Ви що, аж 1%, розводять лохів. Звичайно, що краще не платити зайвого, але якщо є реальний покупець і є можливість продати вже завтра, то краще продати, ніж труситися над тим 1%. Тут недавно цей персонаж писав таке:
kingkongovets написав:
жадібність породжує бідність
А тут за якийсь 1% вдавиться. Сам же собі суперечить.
А що, 1% від ціни нерухомості це небагато? Якщо мова про паркінг за 15-20к може й ні. У вашому випадку, від 30к - це вже трішки забагато за годинку роботи нотаря. А якщо об'єкт дорожчий? Роботи в нотаря однаково, хоч угода на 10к, хоч на 100к, хоч на мільйон.
Я взагалі ото читаю ці страсті про мито і дивуюся. В 2021 брав об'єкт, скажімо так, трішечки дорожче вашого у Дніпрі, і навіть мови про отой 1% не було, податки я сплатив напряму, а оплата нотарю була якась фіксована і якщо порівняти з ціною об'єкта, то куди менше 1%
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35515
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1461 раз.
- Подякували: 8066 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:46
Voistov написав:
Госпошлина
Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито
это что то другое?
Вам гугл-перекладач відмовив? Щр ж ви там такого накоїли?? )
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:00
M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
В договорі може бути вказано, що всі розрахунки проведено до укладання угоди. Наприклад, за легендою, на протязі року щоденно по 10 тис грн авансовими виплатами готівкою (і є розписки про отримання цих сум). А в реальному житті - чорний пакет з синіми купюрами в кімнаті для перерахунку коштів у нотаріуса.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24985
|16706220
|
|
|1374
|5474856
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56445
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|