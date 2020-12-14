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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:42
Voistov написав: Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?
О, на пятый круг идём...
Смешалось всё в кучу.Три года, налоги, количество квартир.
В десятый раз - мыта(госпошлины) у частных нотариусов нет!Совсем нет!Никакого!Есть плата за услуги нотариуса.Которую они лепят под него так как это очень выгодно и удобно лохам лапшать.
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в П'ят 25 жов, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45
Striker написав: Игорь Алексеевич написав:
Как бы ваш покупатель не ушёл и вы останетесь у разбитого ...
Сегодня на одного покупателя 50 продавцов. Поэтому перед тем как что то продовать, то надо заранее интересоваться и др. услугами. А то люди хотят 100штук, а по факту получают 99тыс и уходят в аут. А потом рады продать и за 80тыс.
Ви що, аж 1%, розводять лохів. Звичайно, що краще не платити зайвого, але якщо є реальний покупець і є можливість продати вже завтра, то краще продати, ніж труситися над тим 1%. Тут недавно цей персонаж писав таке:
kingkongovets написав:
жадібність породжує бідність
А тут за якийсь 1% вдавиться. Сам же собі суперечить.
А що, 1% від ціни нерухомості це небагато? Якщо мова про паркінг за 15-20к може й ні. У вашому випадку, від 30к - це вже трішки забагато за годинку роботи нотаря. А якщо об'єкт дорожчий? Роботи в нотаря однаково, хоч угода на 10к, хоч на 100к, хоч на мільйон.
Я взагалі ото читаю ці страсті про мито і дивуюся. В 2021 брав об'єкт, скажімо так, трішечки дорожче вашого у Дніпрі, і навіть мови про отой 1% не було, податки я сплатив напряму, а оплата нотарю була якась фіксована і якщо порівняти з ціною об'єкта, то куди менше 1%
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:46
Voistov написав:
Госпошлина
Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито
это что то другое?
Вам гугл-перекладач відмовив? Щр ж ви там такого накоїли?? )
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 10:00
M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
В договорі може бути вказано, що всі розрахунки проведено до укладання угоди. Наприклад, за легендою, на протязі року щоденно по 10 тис грн авансовими виплатами готівкою (і є розписки про отримання цих сум). А в реальному житті - чорний пакет з синіми купюрами в кімнаті для перерахунку коштів у нотаріуса.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:03
whois2010 написав: M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
В договорі може бути вказано, що всі розрахунки проведено до укладання угоди
. Наприклад, за легендою, на протязі року щоденно по 10 тис грн авансовими виплатами готівкою (і є розписки про отримання цих сум). А в реальному житті - чорний пакет з синіми купюрами в кімнаті для перерахунку коштів у нотаріуса.
У 2019р. син продав одну зі своїх квартир. Ось я узяв той договір, де зазначено: "За взаємною згодою сторін, що є дійсним наміром сторін, продаж цієї квартири провадиться за (сума у гривнях), які Продавець отримав від Покупця до підписання цього договору
, в тому числі з урахуванням суми забезпечувального платіжу (сума у гривнях). Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру і те, що Продавець до Покупця не має претензій фінансового характеру". Ймовірно, мається на увазі не поточний день розрахунку і підписання договору, а якийсь попередній, умовно розрахунок відбувся два тижні тому. Чи нині є можливою така схема, не знаю.
Щодо мита, то у Попередньому договорі щодо зобов"язань сторін купити/продати цю квартиру з посиланням на законодавство та регулюючі акти зазначено, що сплату збору на пенсійне страхування здійснює Покупець, а на виконання вимог ч.3 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України сплату державного мита за ставкою 1% від суми продажу здійснює Продавець. Але то був 2019 рік. На форумі знавці пишуть, що тепер мито уже не легітимне.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:11
Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
Обычно когда все влазят в решение стоимости услуг по сделке, то она не состоится.
1. Не найдут общего решения по платежам покупатель и продавец.
2. Нотариус откажется от сделки.
У хорошего нотариуса и без этого гемороя полно работы - доверенности, наследство, договора дарения, витяги и т.д. Там по 5-7 помощников у нотариуса, которые ежедневно только и успевают готовить документы для подписи.
Нотариус озвучила перед сделкой свою стоимость, а там далее решают продавец и покупатель. Или думаете, что начнёте ей диктовать свои условия и книжечку с законами?. Просьба покинуть помещение, я не могу вам оформить сделку, т.к зависла программа...
Покупатель и продавец сразу на всё соглашаются, т.к у одной из сторон не будет желания ездить по всему городу в поисках др. нотариуса.
Да и перед сделкой вначале оставляют документы нотариусу для проверки и она назначает день и время сделки и озвучивает всю стоимость услуг. Обычно с улицы сделка не происходит, надо время для ознакомления со всеми документами - аресты, наследство, кто власники и т.д. Это не за одну минуту делается. Поэтому никто насильно не заставляет делать сделку у этого нотариуса. Но по практике уже знаю, что стоимость услуг практически у всех одинаковая. Могут быть немного ниже, если клиент постоянно у неё что то оформляет или рекомендует знакомых оформлять у неё.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 25 жов, 2024 11:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:18
ihorkyiv написав:… сплату державного мита за ставкою 1% від суми продажу здійснює Продавець. Але то був 2019 рік. На форумі знавці пишуть, що тепер мито уже не легітимне.
воно і тоді вже було абсолютно не обовʼязково становити 1%, нотарь просто звично розчехлив чергових «незнавців»
без образ, просто констатація
ми ж усі знаємо шо «зараз на кожного покупця 50 продавців, якщо ця угода зірветься і т д…»
я тому і написав, що по отаким «дрібницям» і визначається хто насправді в темі, а хто просто «прогнозист»
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:28
Игорь Алексеевич написав: Striker написав: cherchiltank написав:
Нема там ніякого держмита)
Та уже всі знають, що ніякого держмита не існує у приватних нотаріусів, а є лише хотєлка нотаріуса. Можна не повторювати)
Обычно когда все влазят в решение стоимости услуг по сделке, то она не состоится.
1. Не найдут общего решения по платежам покупатель и продавец.
2. Нотариус откажется от сделки.
У хорошего нотариуса и без этого гемороя полно работы - доверенности, наследство, договора дарения, витяги и т.д. Там по 5-7 помощников у нотариуса, которые ежедневно только и успевают готовить документы для подписи.
Нотариус озвучила перед сделкой свою стоимость, а там далее решают продавец и покупатель. Или думаете, что начнёте ей диктовать свои условия и книжечку с законами?. Просьба покинуть помещение, я не могу вам оформить сделку, т.к зависла программа...
Покупатель и продавец сразу на всё соглашаются, т.к у одной из сторон не будет желания ездить по всему городу в поисках др. нотариуса.
Да и перед сделкой вначале оставляют документы нотариусу для проверки и она назначает день и время сделки и озвучивает всю стоимость услуг. Обычно с улицы сделка не происходит, надо время для ознакомления со всеми документами - аресты, наследство, кто власники и т.д. Это не за одну минуту делается. Поэтому никто насильно не заставляет делать сделку у этого нотариуса. Но по практике уже знаю, что стоимость услуг практически у всех одинаковая. Могут быть немного ниже, если клиент постоянно у неё что то оформляет или рекомендует знакомых оформлять у неё.
ось, ще один «знавець»
а стрікер лайкає, мляя
ІІ треба писати книгу «як бути лохом» бггг
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:36
Faceless написав:
А що, 1% від ціни нерухомості це небагато?
Звісно, що багато, особливо на великих сумах. Але якщо ціна продажу з самого початку була висока і знайшовся реальний покупець, що би ви самі обрали - продати і втратити 1% чи послати нотаря і не продати? Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.
Voistov написав:
Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?
То ви спутали з ПДФО.
ПДФО за ставкою 5% та військовий збір за ставкою 1,5% сплачуються у випадках коли:
об’єкт нерухомості перебуває у власності відчужувача менш ніж 3 роки;
протягом року особа відчужила більш ніж один об’єкт нерухомості;
відчужується об’єкт незавершеного будівництва;
відчужується земельна ділянка, яка перевищує норми безоплатної передачі, які визначені ст. 121 ЗК України.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:49
Striker написав: Faceless написав:
А що, 1% від ціни нерухомості це небагато?
Звісно, що багато, особливо на великих сумах. Але якщо ціна продажу з самого початку була висока і знайшовся реальний покупець, що би ви самі обрали - продати і втратити 1% чи послати нотаря і не продати? Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.
Voistov написав:
Госпошлина существует.
Если одна продажа за три года то 1%, вторая третяя квартира 5%.
Или держмито это что то другое?
То ви спутали з ПДФО.
ПДФО за ставкою 5% та військовий збір за ставкою 1,5% сплачуються у випадках коли:
об’єкт нерухомості перебуває у власності відчужувача менш ніж 3 роки;
протягом року особа відчужила більш ніж один об’єкт нерухомості;
відчужується об’єкт незавершеного будівництва;
відчужується земельна ділянка, яка перевищує норми безоплатної передачі, які визначені ст. 121 ЗК України.
Але це не стосується нерухомості, одержаної у спадщину. А військовий збір хіба уже не 5% ?
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