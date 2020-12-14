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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:50
Striker написав:
Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.
Обычно нотариусов ищет покупатель, т.к у него риски. Знакомый нотариус поднимет все архивы с документами, кто был власником, участв. ли квартира в суд. делах, есть ли все права власности после смерти, есть ли отказные от детей и ещё др. документы. А с улицы нотариус всё пробивает по шаблону и может на мелочи не обращать внимания. Но потом из этой мелочи могут возникнуть большие проблемы. У меня был случай лет 30 назад - через пол года после покупки кв. суд о недеесп. хозяйки квартиры. Брат её затеял. Оказывается она три года до сделки лежала в психушке, а потом не проходила обсл. и там нашлись документы. Суд признал её недесп., хоть она больше не лечилась и не проходила три года обследование. Решение суда - вернуть всё в первон. положение. Хорошо, что оформлял по полной стоимости и поленял баксов на 300 всего. С улицы нотариусу такие док. не покажут, а вот если по рекомендации или уже надёжный свой нотариус, то она проверит за отд. плату и психушку и наркодиспансер и т.д.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 25 жов, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:01
Игорь Алексеевич написав: Striker написав:
Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.
Обычно нотариусов ищет покупатель, т.к у него риски. Знакомый нотариус поднимет все архивы с документами, кто был власником, участв. ли квартира в суд. делах, есть ли все права власности после смерти, есть ли отказные от детей и ещё др. документы. А с улицы нотариус всё пробивает по шаблону и может на мелочи не обращать внимания. Но потом из этой мелочи могут возникнуть большие проблемы. У меня был случай лет 30 назад - через пол года суд о недеесп. хозяйки квартиры. Брат её затеял. Оказывается она три года до сделки лежала в психушке, а потом не проходила обсл. и там нашлись документы. Суд признал её недесп., хоть она больше не лечилась и не проходила три года обследование. Решение суда - вернуть всё в первон. положение. Хорошо, что оформлял по полной стоимости и поленял баксов на 300 всего. С улицы нотариусу такие док. не покажут, а вот если по рекомендации или уже надёжный свой нотариус, то она проверит за отд. плату и психушку и наркодиспансер и т.д.
Логічно. Так що, продавці, сплачуйте 1%, не напружуйтеся у пошуках і не ганьбіться. Продав за 30 тис. - заплатив 300 доларів, продав за 100 тис. - сплатив 1000 доларів. Це що критичні платежі на таких сумах???
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:04
вово, якщо мене чи моїх рідних взули як лохів - лохами мають бути і всі інші бугогогаа)))
мля, другий день ржачу)
як же вас колись рили контузили, шо ви досі їх тупими штампами розмовляєте, це ппц
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:06
Игорь Алексеевич
, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.
ihorkyiv написав:
Але це не стосується нерухомості, одержаної у спадщину. А військовий збір хіба уже не 5% ?
Замініть на 5) Суть тексту в іншому.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:10
Striker написав:Игорь Алексеевич
, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.
Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну, если конечно квартиры не по цене Пшонки.
Я не соглашаюсь делать сделки у незнакомых нотариусов.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:20
Игорь Алексеевич написав: Striker написав:Игорь Алексеевич
, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.
Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну, если конечно квартиры не по цене Пшонки.
Я не соглашаюсь делать сделки у незнакомых нотариусов.
То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:21
Игорь Алексеевич написав:Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну.
а оцей пасаж треба до тієї книги взяти епіграфом
ару)))
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:22
Voistov написав: M-Audio написав: Voistov написав:
Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?
Это немного не так.
Да, нужно проводить операции в гривнах, согласно распоряжению Нацбанка, или еще другим нормам закона.
Но,
Это никто не мониторит, и за это наказаний не предусмотрено.
Покупал в конце прошлого года.
Просто в договоре нотариусов появился пункт : "розрахувались до підписання цього договору"
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:24
посетитель написав:
То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?
не работаю с риелторами. Тупо берут деньги не за что. Они даже документы на квартиру не просматривают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 25 жов, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:35
Игорь Алексеевич написав: посетитель написав:
То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?
Не когда не работал с риелторами. Тупо берут деньги не за что. Они даже и документы на квартиру не просматривают.
в сложных сделках риелторы сбегали.
в 2019 мне продавец, помощник депутата ПР, не отдал нотариальный задаток. судился 2 года, отсудил х2. риелторша из благовеста -убежала.
риелторы - необразованные, тупые, алчные, подлые попрошайки
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