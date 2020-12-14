Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:50

Striker написав: Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так. Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.

Обычно нотариусов ищет покупатель, т.к у него риски. Знакомый нотариус поднимет все архивы с документами, кто был власником, участв. ли квартира в суд. делах, есть ли все права власности после смерти, есть ли отказные от детей и ещё др. документы. А с улицы нотариус всё пробивает по шаблону и может на мелочи не обращать внимания. Но потом из этой мелочи могут возникнуть большие проблемы. У меня был случай лет 30 назад - через пол года после покупки кв. суд о недеесп. хозяйки квартиры. Брат её затеял. Оказывается она три года до сделки лежала в психушке, а потом не проходила обсл. и там нашлись документы. Суд признал её недесп., хоть она больше не лечилась и не проходила три года обследование. Решение суда - вернуть всё в первон. положение. Хорошо, что оформлял по полной стоимости и поленял баксов на 300 всего. С улицы нотариусу такие док. не покажут, а вот если по рекомендации или уже надёжный свой нотариус, то она проверит за отд. плату и психушку и наркодиспансер и т.д.