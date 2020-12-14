RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1201912020120211202212023>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.

Обычно нотариусов ищет покупатель, т.к у него риски. Знакомый нотариус поднимет все архивы с документами, кто был власником, участв. ли квартира в суд. делах, есть ли все права власности после смерти, есть ли отказные от детей и ещё др. документы. А с улицы нотариус всё пробивает по шаблону и может на мелочи не обращать внимания. Но потом из этой мелочи могут возникнуть большие проблемы. У меня был случай лет 30 назад - через пол года после покупки кв. суд о недеесп. хозяйки квартиры. Брат её затеял. Оказывается она три года до сделки лежала в психушке, а потом не проходила обсл. и там нашлись документы. Суд признал её недесп., хоть она больше не лечилась и не проходила три года обследование. Решение суда - вернуть всё в первон. положение. Хорошо, что оформлял по полной стоимости и поленял баксов на 300 всего. С улицы нотариусу такие док. не покажут, а вот если по рекомендации или уже надёжный свой нотариус, то она проверит за отд. плату и психушку и наркодиспансер и т.д.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 25 жов, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8518
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Striker написав:Особисто я буду шукати в такому варіанті інших нотарів без цього 1%, як тут і кажуть, але якщо не знайду, то продаватиму вже так.

Обычно нотариусов ищет покупатель, т.к у него риски. Знакомый нотариус поднимет все архивы с документами, кто был власником, участв. ли квартира в суд. делах, есть ли все права власности после смерти, есть ли отказные от детей и ещё др. документы. А с улицы нотариус всё пробивает по шаблону и может на мелочи не обращать внимания. Но потом из этой мелочи могут возникнуть большие проблемы. У меня был случай лет 30 назад - через пол года суд о недеесп. хозяйки квартиры. Брат её затеял. Оказывается она три года до сделки лежала в психушке, а потом не проходила обсл. и там нашлись документы. Суд признал её недесп., хоть она больше не лечилась и не проходила три года обследование. Решение суда - вернуть всё в первон. положение. Хорошо, что оформлял по полной стоимости и поленял баксов на 300 всего. С улицы нотариусу такие док. не покажут, а вот если по рекомендации или уже надёжный свой нотариус, то она проверит за отд. плату и психушку и наркодиспансер и т.д.

Логічно. Так що, продавці, сплачуйте 1%, не напружуйтеся у пошуках і не ганьбіться. Продав за 30 тис. - заплатив 300 доларів, продав за 100 тис. - сплатив 1000 доларів. Це що критичні платежі на таких сумах???
ihorkyiv
 
Повідомлень: 880
З нами з: 01.05.17
Подякував: 168 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вово, якщо мене чи моїх рідних взули як лохів - лохами мають бути і всі інші бугогогаа)))
мля, другий день ржачу)

як же вас колись рили контузили, шо ви досі їх тупими штампами розмовляєте, це ппц
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:06

Игорь Алексеевич, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.
  ihorkyiv написав:Але це не стосується нерухомості, одержаної у спадщину. А військовий збір хіба уже не 5% ?

Замініть на 5) Суть тексту в іншому.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3107
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3642 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:10

  Striker написав:Игорь Алексеевич, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.

Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну, если конечно квартиры не по цене Пшонки.
Я не соглашаюсь делать сделки у незнакомых нотариусов.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8518
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:20

  Игорь Алексеевич написав:
  Striker написав:Игорь Алексеевич, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.

Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну, если конечно квартиры не по цене Пшонки.
Я не соглашаюсь делать сделки у незнакомых нотариусов.


То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?
посетитель
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну.


а оцей пасаж треба до тієї книги взяти епіграфом
ару)))
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11387
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:22

  Voistov написав:
  M-Audio написав:
  Voistov написав:Вы абсолютно правы. Я машинально ошибся.
Именно такой схеме покупал я сам, но без ячейки и без депозита.
Но у меня было сложнее. Была двойная продажа.
Я купил квартиру, рассчитался, и прямо на месте мой продавец купил другую квартиру.
Слухайте, я останній раз продавав і купляв нерухомість ще коли розрахуватись можна було просто пачкою доларів (невеликою) у приміщенні нотаріуса, але навіть я в курсі, що з якогось часу всі розрахунки за нерухомість повинні здійснюватись в безготівковій формі і, звісно, в гривнях. Як сюди вдається вписати банківську комірку і вимогу синіх купюр?


Это немного не так.
Да, нужно проводить операции в гривнах, согласно распоряжению Нацбанка, или еще другим нормам закона.
Но,
Это никто не мониторит, и за это наказаний не предусмотрено.
Покупал в конце прошлого года.

Просто в договоре нотариусов появился пункт : "розрахувались до підписання цього договору"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  посетитель написав:То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?
не работаю с риелторами. Тупо берут деньги не за что. Они даже документы на квартиру не просматривают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 25 жов, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8518
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:35

  Игорь Алексеевич написав:
  посетитель написав:То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?
Не когда не работал с риелторами. Тупо берут деньги не за что. Они даже и документы на квартиру не просматривают.

в сложных сделках риелторы сбегали.
в 2019 мне продавец, помощник депутата ПР, не отдал нотариальный задаток. судился 2 года, отсудил х2. риелторша из благовеста -убежала.
риелторы - необразованные, тупые, алчные, подлые попрошайки
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1201912020120211202212023>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2497, 2498, 2499
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24985 16706337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 06:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4307)
25.10.2024 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.