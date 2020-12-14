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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:36
Бетон написав:
риелторы - необразованные, тупые, алчные, подлые попрошайки
Дабавлю - СУПЕР ТУПЫЕ))
Я могу их подключит к продаже кв., когда продаю, но не при покупке.
А если умный покупатель, то обратит при просмотре квартиры на зеркало или др. бумажку с номером тел. в квартире у двери. Я обычно её пишу для покупателей с мозгами, которые потом перезванивают самостоятельно мне.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:50
ihorkyiv написав:Логічно. Так що, продавці, сплачуйте 1%, не напружуйтеся у пошуках і не ганьбіться. Продав за 30 тис. - заплатив 300 доларів, продав за 100 тис. - сплатив 1000 доларів. Це що критичні платежі на таких сумах???
Таки думаю це сарказм
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Faceless
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:56
Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
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Бетон
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:00
Бетон написав:
Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
крипта
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Олежан
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:00
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть
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Faceless
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:01
вести с полей
жк салют включили кран начали типа что то делать
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Олежан
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:02
Бетон написав:
Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Що заважає просто перекинути на рахунок?
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BIGor
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:05
BIGor написав: Бетон написав:
Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Що заважає просто перекинути на рахунок?
А ви читали, що у світі робиться? Ну, може, не у всьому світі, але принаймні в Україні. Тут війна ось нині йде, і закордонні перекази заборонені НБУ.
А якшо ви мали на ввазі покласти на укр.рахунок - єк я гадаю, накой бетону гроші на укр.рахунку, єк він ся має бути десь в заграниці.
Мова ж йшла саме про вивезти гроші, таке шось радите...
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won
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:05
Бетон написав:
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Чего? Я наоборот покупаю. Или вы думаете, что на нас ядерную бомбу кинут. Уже всё идёт к розвязке войны, можно ещё найти в Киеве бросовые цены. И сдавайте потом в аренду.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:08
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Чего? Я наоборот покупаю. Или вы думаете, что на нас ядерную бомбу кинут. Уже всё идёт к розвязке войны, можно ещё найти в Киеве бросовые цены. И сдавайте потом в аренду.
что купили из последнего и за сколько
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Олежан
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