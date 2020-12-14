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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12020120211202212023>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:риелторы - необразованные, тупые, алчные, подлые попрошайки

Дабавлю - СУПЕР ТУПЫЕ))
Я могу их подключит к продаже кв., когда продаю, но не при покупке.
А если умный покупатель, то обратит при просмотре квартиры на зеркало или др. бумажку с номером тел. в квартире у двери. Я обычно её пишу для покупателей с мозгами, которые потом перезванивают самостоятельно мне. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ihorkyiv написав:Логічно. Так що, продавці, сплачуйте 1%, не напружуйтеся у пошуках і не ганьбіться. Продав за 30 тис. - заплатив 300 доларів, продав за 100 тис. - сплатив 1000 доларів. Це що критичні платежі на таких сумах???

Таки думаю це сарказм
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:00

  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает

крипта
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей

жк салют включили кран начали типа что то делать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:02

  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает

Що заважає просто перекинути на рахунок?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:05

  BIGor написав:
  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает

Що заважає просто перекинути на рахунок?

А ви читали, що у світі робиться? Ну, може, не у всьому світі, але принаймні в Україні. Тут війна ось нині йде, і закордонні перекази заборонені НБУ.

А якшо ви мали на ввазі покласти на укр.рахунок - єк я гадаю, накой бетону гроші на укр.рахунку, єк він ся має бути десь в заграниці.

Мова ж йшла саме про вивезти гроші, таке шось радите...
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Чего? Я наоборот покупаю. Или вы думаете, что на нас ядерную бомбу кинут. Уже всё идёт к розвязке войны, можно ещё найти в Киеве бросовые цены. И сдавайте потом в аренду.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Чего? Я наоборот покупаю. Или вы думаете, что на нас ядерную бомбу кинут. Уже всё идёт к розвязке войны, можно ещё найти в Киеве бросовые цены. И сдавайте потом в аренду.


что купили из последнего и за сколько
Олежан
 
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