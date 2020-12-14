Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33. Всё уходит по сдачу в аренду. Покупаю самую обычную технику и мебель тупо с эпицента.Олежан написав:
что купили из последнего и за сколько
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:15
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33. Всё уходит по сдачу в аренду. Покупаю самую обычную технику и мебель тупо с эпицента.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 25 жов, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:16
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:18
какие жк?[/quote]
А уже писал ранее, но здесь потом срачь на ветке недели на две. Само главное меня устраивает и начинаю получать деньги с аренды.
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
войцеховського, там жодних сюрпризів)[/quote]
Допустим и что?
Пол Киева живёт в этих домах.
У меня свет по 4,30, Коммуналка от КМДА, есть юрид. адрес, можно прописаться. Сделки у нотариусов по купле - продаже, а не по переуступке. Свид. на право власности из рег. центра подтянулась. Проблема с землей под домами и Что?. Как оно влияет на мою жизнь?. Это проблема КМДА. Или думаете начнут дом сносить и строить детс. сад?))
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:30
Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?
А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:30
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
проблема в тому, що ти несеш тут феєричну діч, а неокріплі розумом люди цю мачню читають, лайкають і беруть до уваги
і те що ти купив неліквід войцеха - це саме закономірність
Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:34
А уже писал ранее, но здесь потом срачь на ветке недели на две. Само главное меня устраивает и начинаю получать деньги с аренды.[/quote]
Так никто ж не возражает . Ваше личное дело куда деньги вкладывать.Просто поинтересовались.
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|