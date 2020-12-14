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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12020120211202212023
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:15

  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Чего? Я наоборот покупаю. Или вы думаете, что на нас ядерную бомбу кинут. Уже всё идёт к розвязке войны, можно ещё найти в Киеве бросовые цены. И сдавайте потом в аренду.


что купили из последнего и за сколько
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33. Всё уходит по сдачу в аренду. Покупаю самую обычную технику и мебель тупо с эпицента.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 25 жов, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:16

  Игорь Алексеевич написав:
что купили из последнего и за сколько
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33.[/quote]
какие жк?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:18

  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:
что купили из последнего и за сколько
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33.

какие жк?[/quote]
А уже писал ранее, но здесь потом срачь на ветке недели на две. Само главное меня устраивает и начинаю получать деньги с аренды.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:
что купили из последнего и за сколько
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33.

какие жк?[/quote]войцеховського, там жодних сюрпризів)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:какие жк?
войцеховського, там жодних сюрпризів)[/quote]
Допустим и что?
Пол Киева живёт в этих домах.
У меня свет по 4,30, Коммуналка от КМДА, есть юрид. адрес, можно прописаться. Сделки у нотариусов по купле - продаже, а не по переуступке. Свид. на право власности из рег. центра подтянулась. Проблема с землей под домами и Что?. Как оно влияет на мою жизнь?. Это проблема КМДА. Или думаете начнут дом сносить и строить детс. сад?))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:30

  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает


Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?

А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:30

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Игорь Алексеевич написав:Допустим и что?
Пол Киева живёт в этих домах.
У меня свет по 4,30, Коммуналка от КМДА, есть юрид. адрес, можно прописаться. Сделки у нотариусов по купле - продаже, а не по переуступке. Свид. на право власности из рег. центра подтянулась. Проблема с землей под домами и Что?. Как оно влияет на мою жизнь?. Это проблема КМДА. Или думаете начнут дом сносить и строить детс. сад?))
проблема в тому, що ти несеш тут феєричну діч, а неокріплі розумом люди цю мачню читають, лайкають і беруть до уваги

і те що ти купив неліквід войцеха - це саме закономірність
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 13:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:
что купили из последнего и за сколько
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33.

какие жк?

А уже писал ранее, но здесь потом срачь на ветке недели на две. Само главное меня устраивает и начинаю получать деньги с аренды.[/quote]

Так никто ж не возражает :) . Ваше личное дело куда деньги вкладывать.Просто поинтересовались.
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  #<1 ... 12020120211202212023
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