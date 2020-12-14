Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Игорь Алексеевич написав:Допустим и что? Пол Киева живёт в этих домах. У меня свет по 4,30, Коммуналка от КМДА, есть юрид. адрес, можно прописаться. Сделки у нотариусов по купле - продаже, а не по переуступке. Свид. на право власности из рег. центра подтянулась. Проблема с землей под домами и Что?. Как оно влияет на мою жизнь?. Это проблема КМДА. Или думаете начнут дом сносить и строить детс. сад?))
проблема в тому, що ти несеш тут феєричну діч, а неокріплі розумом люди цю мачню читають, лайкають і беруть до уваги
і те що ти купив неліквід войцеха - це саме закономірність
Ну блин, ну каждый сам решает, никто ж не навязывает.
Игорь Алексеевич написав:Нелеквид - это товар, который не получается продать в течение длительного периода времени из-за отсутствия спроса у потребителей. Пол Киева живёт с нелеквидом и ежедневно идут сделки по купле - продажи. Просто этот нелеквид стоит на порядок дешевле, вот и бесятся др., которые не могут продать свои квартиры, т.к. живут с ценами 21года. Народ с этим неликвидом живёт уже лет 20. В этом неликвиде новое поколение выросло. А вы всё ещё обсуждаете эту тему, т.к. встряли со своим ликвидом))
Игорь Алексеевич написав: что купили из последнего и за сколько
Двушку с хорошим ремонтом, без мебели 42, однушку, только продавец закончил ремонт, без мебели - 33.
какие жк?
Та було вже, нахалбуд від Войцеховського[/quote] Главное, что это нахалбуд приносит ежем. прибыль. И его продают и покупают быстро, т.к. цены не от потолка. Попробуйте там найти кв. по реальным ценам нахалбуду?. Купил по 33 и выставил на второй день за 37. Готовы купить. Вот вам нахалбуд.
Игорь Алексеевич написав:Допустим и что? Пол Киева живёт в этих домах. У меня свет по 4,30, Коммуналка от КМДА, есть юрид. адрес, можно прописаться. Сделки у нотариусов по купле - продаже, а не по переуступке. Свид. на право власности из рег. центра подтянулась. Проблема с землей под домами и Что?. Как оно влияет на мою жизнь?. Это проблема КМДА. Или думаете начнут дом сносить и строить детс. сад?))
проблема в тому, що ти несеш тут феєричну діч, а неокріплі розумом люди цю мачню читають, лайкають і беруть до уваги
і те що ти купив неліквід войцеха - це саме закономірність
я помню еще в далеком 2012 когда искал что купить, была шаровая цена на 1к на пох в панельке. что то около 70-75к. но есть нюанс - продажа по переуступке. дому было уже лет 10. хозяин говорил что вот вот все будет
пс: хорошо что не купил, чуть позже купил на печерске элитку
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Що заважає просто перекинути на рахунок?
А ви читали, що у світі робиться? Ну, може, не у всьому світі, але принаймні в Україні. Тут війна ось нині йде, і закордонні перекази заборонені НБУ.
А якшо ви мали на ввазі покласти на укр.рахунок - єк я гадаю, накой бетону гроші на укр.рахунку, єк він ся має бути десь в заграниці.
Мова ж йшла саме про вивезти гроші, таке шось радите...