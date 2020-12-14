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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12023120241202512026>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  won написав:
  BIGor написав:Що заважає просто перекинути на рахунок?

А ви читали, що у світі робиться? Ну, може, не у всьому світі, але принаймні в Україні. Тут війна ось нині йде, і закордонні перекази заборонені НБУ.

А якшо ви мали на ввазі покласти на укр.рахунок - єк я гадаю, накой бетону гроші на укр.рахунку, єк він ся має бути десь в заграниці.

Мова ж йшла саме про вивезти гроші, таке шось радите...

Цікаво, але Ви брешете. Закордонні перекази вже давно дозволені з певними обмеженнями.
https://www.zen.com/uk/blog/personal-fi ... d-to-know/
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».

І то, 1 картка - 100 000 в місяць.

За кордоном теж фінмон є, а р2р перекази пояснити вельми складно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:49

  BIGor написав:
  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает

Що заважає просто перекинути на рахунок?

На свій можна. Але потім як зняти за кордоном. Ліміти ж

А ви про п2п. Можна. 29999 грн в день і 100к грн в місяць.
З одного рахунку в місяць 2500$.
Якщо є
з 4 банків, то припустимо 10куе.
А треба 150. Довго буду
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 25 жов, 2024 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:51

  BIGor написав:
  won написав:
  BIGor написав:Що заважає просто перекинути на рахунок?

А ви читали, що у світі робиться? Ну, може, не у всьому світі, але принаймні в Україні. Тут війна ось нині йде, і закордонні перекази заборонені НБУ.

А якшо ви мали на ввазі покласти на укр.рахунок - єк я гадаю, накой бетону гроші на укр.рахунку, єк він ся має бути десь в заграниці.

Мова ж йшла саме про вивезти гроші, таке шось радите...

Цікаво, але Ви брешете. Закордонні перекази вже давно дозволені з певними обмеженнями.
https://www.zen.com/uk/blog/personal-fi ... d-to-know/
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».

І то, 1 картка - 100 000 в місяць.

Ну це ви приплітаєте якісь неадекватні поради. Ви б ще крипту порадили.
А, ні, там таки таке радили, хоч і не ви. НУ таке... Неадекватна ця пропозиція - переводити по п2п гроші за квартиру за кордон. В людини стоїть конкретна задача - вивез(с)ти кошти за кордон від продажу нерухомості, і щоб було підтвердження. Буде виводити по п2п - євробанки заморозяться і заблочать гроші і не віддадуть. Там же неадекватні фінмони.
Єдиний коректний вар'янт - це свіфт/сепа, але вони якраз-таки заборонені.
Я написав коротко про це на самому початку, що перекази заборонені. А ваші поради можуть нанести велику шкоду людині. Не пишіть, будь-ласка, якщо не впевнені в нешкідливості своєї думки.
Востаннє редагувалось won в П'ят 25 жов, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:52

  посетитель написав:
  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает


Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?

А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?

Да. 3 месяца. Я не успею. Это раз.
Во вторых, у знакомых всё было и свежие справки, но пограничники потребовали печать банка на пачках. Кароч, изъяли бабки.
Даже если у вас есть все бумаги, соваться к нашим пограничникам нельзя
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:53

  Faceless написав:
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть

Я вже переводив. 2 роки прокурорська блокада рахунку. Потім назад важко знять
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть

Я вже переводив. 2 роки прокурорська блокада рахунку. Потім назад важко знять
Потім можна було б спробувати зняти в одній з країн, де з цим легше, може Туреччині, а звідти вже свіфтом.
Ну це чисто роздуми, я не пробував
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:00

  Бетон написав:
  посетитель написав:
  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает


Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?

А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?

Да. 3 месяца. Я не успею. Это раз.
Во вторых, у знакомых всё было и свежие справки, но пограничники потребовали печать банка на пачках. Кароч, изъяли бабки.
Даже если у вас есть все бумаги, соваться к нашим пограничникам нельзя


Хе расе у нас каждый шо хочет то и воротит. Всё время забываю что у нас сейчас такие приколы.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:10

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть

Я вже переводив. 2 роки прокурорська блокада рахунку. Потім назад важко знять

Так пшеки отдали те деньги или нет? Сумма ж не сильно большая была, 10тыс?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:13

  Бетон написав:
  посетитель написав:
  Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании.
Здесь покупать, рука не поднимается.
Что делать, чёрт знает


Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?

А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?

Да. 3 месяца. Я не успею. Это раз.
Во вторых, у знакомых всё было и свежие справки, но пограничники потребовали печать банка на пачках. Кароч, изъяли бабки.
Даже если у вас есть все бумаги, соваться к нашим пограничникам нельзя

Сильно влетели?
Они выезжали как беженцы с оккупированных территорий? инвалидность была(у М1860)?
Деньги вернуть можно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:40

  Faceless написав:
BIGor написав:Цікаво, але Ви брешете. Закордонні перекази вже давно дозволені з певними обмеженнями.
https://www.zen.com/uk/blog/personal-fi ... d-to-know/
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».

І то, 1 картка - 100 000 в місяць.

За кордоном теж фінмон є, а р2р перекази пояснити вельми складно.

Зі свого рахунку на свій - скоріше всього нічого не по фінмону буде, але тут вже треба дивитись - яке резиденство і за що гроші. Якщо Бетон податковий резидент Польщі, а гроші зароблені в Україні - має сплатити податки.
BIGor
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