Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Що заважає просто перекинути на рахунок?
На свій можна. Але потім як зняти за кордоном. Ліміти ж
А ви про п2п. Можна. 29999 грн в день і 100к грн в місяць. З одного рахунку в місяць 2500$. Якщо є з 4 банків, то припустимо 10куе. А треба 150. Довго буду
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 25 жов, 2024 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».
І то, 1 картка - 100 000 в місяць.
Ну це ви приплітаєте якісь неадекватні поради. Ви б ще крипту порадили. А, ні, там таки таке радили, хоч і не ви. НУ таке... Неадекватна ця пропозиція - переводити по п2п гроші за квартиру за кордон. В людини стоїть конкретна задача - вивез(с)ти кошти за кордон від продажу нерухомості, і щоб було підтвердження. Буде виводити по п2п - євробанки заморозяться і заблочать гроші і не віддадуть. Там же неадекватні фінмони. Єдиний коректний вар'янт - це свіфт/сепа, але вони якраз-таки заборонені. Я написав коротко про це на самому початку, що перекази заборонені. А ваші поради можуть нанести велику шкоду людині. Не пишіть, будь-ласка, якщо не впевнені в нешкідливості своєї думки.
Востаннє редагувалось won в П'ят 25 жов, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?
А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?
Да. 3 месяца. Я не успею. Это раз. Во вторых, у знакомых всё было и свежие справки, но пограничники потребовали печать банка на пачках. Кароч, изъяли бабки. Даже если у вас есть все бумаги, соваться к нашим пограничникам нельзя
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть
Я вже переводив. 2 роки прокурорська блокада рахунку. Потім назад важко знять
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть
Я вже переводив. 2 роки прокурорська блокада рахунку. Потім назад важко знять
Потім можна було б спробувати зняти в одній з країн, де з цим легше, може Туреччині, а звідти вже свіфтом. Ну це чисто роздуми, я не пробував
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?
А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?
Да. 3 месяца. Я не успею. Это раз. Во вторых, у знакомых всё было и свежие справки, но пограничники потребовали печать банка на пачках. Кароч, изъяли бабки. Даже если у вас есть все бумаги, соваться к нашим пограничникам нельзя
Хе расе у нас каждый шо хочет то и воротит. Всё время забываю что у нас сейчас такие приколы.
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Якщо така паранойя то в usdt переведіть
Я вже переводив. 2 роки прокурорська блокада рахунку. Потім назад важко знять
Так пшеки отдали те деньги или нет? Сумма ж не сильно большая была, 10тыс?
Бетон написав:Понимаю, что деньги сейчас не вывезу. Есть подтверждение, есть квитанции снятия со счета, обмена. Но всё равно заберут при декларировании. Здесь покупать, рука не поднимается. Что делать, чёрт знает
Вы ж в курсе что все эти подтверждения три месяца действительны?
А что документы прямо забирают на границе при декларировании?Или я что-то недопонял?
Да. 3 месяца. Я не успею. Это раз. Во вторых, у знакомых всё было и свежие справки, но пограничники потребовали печать банка на пачках. Кароч, изъяли бабки. Даже если у вас есть все бумаги, соваться к нашим пограничникам нельзя
Сильно влетели? Они выезжали как беженцы с оккупированных территорий? инвалидность была(у М1860)? Деньги вернуть можно?
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».
І то, 1 картка - 100 000 в місяць.
За кордоном теж фінмон є, а р2р перекази пояснити вельми складно.
Зі свого рахунку на свій - скоріше всього нічого не по фінмону буде, але тут вже треба дивитись - яке резиденство і за що гроші. Якщо Бетон податковий резидент Польщі, а гроші зароблені в Україні - має сплатити податки.