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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12023120241202512026
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:44

  won написав:
  BIGor написав:Цікаво, але Ви брешете. Закордонні перекази вже давно дозволені з певними обмеженнями.
https://www.zen.com/uk/blog/personal-fi ... d-to-know/
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».

І то, 1 картка - 100 000 в місяць.

Ну це ви приплітаєте якісь неадекватні поради. Ви б ще крипту порадили.
А, ні, там таки таке радили, хоч і не ви. НУ таке... Неадекватна ця пропозиція - переводити по п2п гроші за квартиру за кордон. В людини стоїть конкретна задача - вивез(с)ти кошти за кордон від продажу нерухомості, і щоб було підтвердження. Буде виводити по п2п - євробанки заморозяться і заблочать гроші і не віддадуть. Там же неадекватні фінмони.
Єдиний коректний вар'янт - це свіфт/сепа, але вони якраз-таки заборонені.
Я написав коротко про це на самому початку, що перекази заборонені. А ваші поради можуть нанести велику шкоду людині. Не пишіть, будь-ласка, якщо не впевнені в нешкідливості своєї думки.

Які поради? Де я писав пораду? Я написав на Вашу брехню, що перекази не заборонені. Всі зараз переводять, але в тутешніх рил це небезпечно :D . Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если не ошибаюсь, их штрафонули на 20 или 30 тысяч долларов
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так п2п це не вихід. Треба робити присяжний переклад підтвердження походження коштів і з ним в банк на погодження. Якщо я п2п запулю стільки, буде блокування рахунку
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Зі свого рахунку на свій - скоріше всього нічого не по фінмону буде, але тут вже треба дивитись - яке резиденство і за що гроші.

Якщо це р2р переказ, то там не видно свій чи не свій. Ось в чому проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:00

  Faceless написав:
  BIGor написав:Зі свого рахунку на свій - скоріше всього нічого не по фінмону буде, але тут вже треба дивитись - яке резиденство і за що гроші.

Якщо це р2р переказ, то там не видно свій чи не свій. Ось в чому проблема

Там де замалював стоїть фіо. При відправці з валютних карт укр банків обовязкове поле - призвіще і ім'я отримувача латиницею

То там видно і фіо відправника і отримувача
https://ibb.co/yq7T0vf
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:59

  BIGor написав:Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.


Прикольно жити в світі ілюзій...поки вони об реалії життя не розіб'ються.

Тобто приклад з тим що у людей гроші забрали під приводом що нема печаток на пачках зовсім не насторожує?(Доречі, ті печатки якщо законно то ніяк і не могли з'явитися.Хіба що дрібними видавати).

Теорія і практика у нас чим далі тим більше розходяться.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:03

  посетитель написав:
  BIGor написав:Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.


Прикольно жити в світі ілюзій...поки вони об реалії життя не розіб'ються.

Тобто приклад з тим що у людей гроші забрали під приводом що нема печаток на пачках зовсім не насторожує?(Доречі, ті печатки якщо законно то ніяк і не могли з'явитися.Хіба що дрібними видавати).

Теорія і практика у нас чим далі тим більше розходяться.

До чого польський фінмон до наших прикордонників? Які ілюзії? Що ти мелеш?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:06

  BIGor написав:
  посетитель написав:
  BIGor написав:Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.


Прикольно жити в світі ілюзій...поки вони об реалії життя не розіб'ються.

Тобто приклад з тим що у людей гроші забрали під приводом що нема печаток на пачках зовсім не насторожує?(Доречі, ті печатки якщо законно то ніяк і не могли з'явитися.Хіба що дрібними видавати).

Теорія і практика у нас чим далі тим більше розходяться.

До чого польський фінмон до наших прикордонників? Які ілюзії? Що ти мелеш?


Скільки пан фінмоніторінгів в Польщі пройшов?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:13

  посетитель написав:
  BIGor написав:
  посетитель написав:
Прикольно жити в світі ілюзій...поки вони об реалії життя не розіб'ються.

Тобто приклад з тим що у людей гроші забрали під приводом що нема печаток на пачках зовсім не насторожує?(Доречі, ті печатки якщо законно то ніяк і не могли з'явитися.Хіба що дрібними видавати).

Теорія і практика у нас чим далі тим більше розходяться.

До чого польський фінмон до наших прикордонників? Які ілюзії? Що ти мелеш?


Скільки пан фінмоніторінгів в Польщі пройшов?

Оце у чувака підгорає. Я все своє легалізував давно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну так якщо ти свої легалізував ДАВНО нахєра ти ЗАРАЗ свої тупі поради даєш?Аби ляпнуть щось.Тобі ж вже м'яко натякнули що таже крипта яку ти запропонував це погана ідея.В будь-якому разі.Алеж ні, ти ж самий розумний тут.Далі сенсу немає щось пояснювати.
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