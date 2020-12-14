Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».
І то, 1 картка - 100 000 в місяць.
Ну це ви приплітаєте якісь неадекватні поради. Ви б ще крипту порадили. А, ні, там таки таке радили, хоч і не ви. НУ таке... Неадекватна ця пропозиція - переводити по п2п гроші за квартиру за кордон. В людини стоїть конкретна задача - вивез(с)ти кошти за кордон від продажу нерухомості, і щоб було підтвердження. Буде виводити по п2п - євробанки заморозяться і заблочать гроші і не віддадуть. Там же неадекватні фінмони. Єдиний коректний вар'янт - це свіфт/сепа, але вони якраз-таки заборонені. Я написав коротко про це на самому початку, що перекази заборонені. А ваші поради можуть нанести велику шкоду людині. Не пишіть, будь-ласка, якщо не впевнені в нешкідливості своєї думки.
Які поради? Де я писав пораду? Я написав на Вашу брехню, що перекази не заборонені. Всі зараз переводять, але в тутешніх рил це небезпечно . Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.
Ну так якщо ти свої легалізував ДАВНО нахєра ти ЗАРАЗ свої тупі поради даєш?Аби ляпнуть щось.Тобі ж вже м'яко натякнули що таже крипта яку ти запропонував це погана ідея.В будь-якому разі.Алеж ні, ти ж самий розумний тут.Далі сенсу немає щось пояснювати.