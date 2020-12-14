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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120241202512026120271202812029>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:44

  won написав:
  BIGor написав:Цікаво, але Ви брешете. Закордонні перекази вже давно дозволені з певними обмеженнями.
https://www.zen.com/uk/blog/personal-fi ... d-to-know/
Обмеження стосуються фізичних осіб. Вони можуть переказувати за кордон з валютних карток до 100 000 гривень на місяць в еквіваленті. Цей ліміт застосовується до P2P-переказів та операцій «quasi cash».

І то, 1 картка - 100 000 в місяць.

Ну це ви приплітаєте якісь неадекватні поради. Ви б ще крипту порадили.
А, ні, там таки таке радили, хоч і не ви. НУ таке... Неадекватна ця пропозиція - переводити по п2п гроші за квартиру за кордон. В людини стоїть конкретна задача - вивез(с)ти кошти за кордон від продажу нерухомості, і щоб було підтвердження. Буде виводити по п2п - євробанки заморозяться і заблочать гроші і не віддадуть. Там же неадекватні фінмони.
Єдиний коректний вар'янт - це свіфт/сепа, але вони якраз-таки заборонені.
Я написав коротко про це на самому початку, що перекази заборонені. А ваші поради можуть нанести велику шкоду людині. Не пишіть, будь-ласка, якщо не впевнені в нешкідливості своєї думки.

Які поради? Де я писав пораду? Я написав на Вашу брехню, що перекази не заборонені. Всі зараз переводять, але в тутешніх рил це небезпечно :D . Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если не ошибаюсь, их штрафонули на 20 или 30 тысяч долларов
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так п2п це не вихід. Треба робити присяжний переклад підтвердження походження коштів і з ним в банк на погодження. Якщо я п2п запулю стільки, буде блокування рахунку
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Зі свого рахунку на свій - скоріше всього нічого не по фінмону буде, але тут вже треба дивитись - яке резиденство і за що гроші.

Якщо це р2р переказ, то там не видно свій чи не свій. Ось в чому проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:00

  Faceless написав:
  BIGor написав:Зі свого рахунку на свій - скоріше всього нічого не по фінмону буде, але тут вже треба дивитись - яке резиденство і за що гроші.

Якщо це р2р переказ, то там не видно свій чи не свій. Ось в чому проблема

Там де замалював стоїть фіо. При відправці з валютних карт укр банків обовязкове поле - призвіще і ім'я отримувача латиницею

То там видно і фіо відправника і отримувача
https://ibb.co/yq7T0vf
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 17:59

  BIGor написав:Якщо гроші легальні - то який фінмон? Даєте доки і все.


Прикольно жити в світі ілюзій...поки вони об реалії життя не розіб'ються.

Тобто приклад з тим що у людей гроші забрали під приводом що нема печаток на пачках зовсім не насторожує?(Доречі, ті печатки якщо законно то ніяк і не могли з'явитися.Хіба що дрібними видавати).

Теорія і практика у нас чим далі тим більше розходяться.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:08

Оскільки тут експерт на експерті, спитаю. Договір позики p2p для банку обовʼязково посвідчувати у нотаріуса, чи достатньо перекласти?
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

« Пол Киева живет»
«Дешевле на порядок»
Математика - теж ні.
Чорт візьми, так а який урок все ж в школі відвідувався?
Жодного?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:55

  Hotab написав:« Пол Киева живет»
«Дешевле на порядок»
Математика - теж ні.
Чорт візьми, так а який урок все ж в школі відвідувався?
Жодного?

Конечно для тебя математика - жить в бараке и мечтать про кв. в Киеве))
Фото Киева повесил на стенку? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:59

  посетитель написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Striker написав:Игорь Алексеевич, у мого потенційного покупця є свій нотаріус, вона мені про це сказала, що у неї там треба платити ми тоді не обговорювали, тільки що послуги нотаря розділити пополам. Ще буде торг на цю тему. Але якщо там буде 1% типа мито + послуги нотаріуса, то тоді вже треба думати різні варіанти. Може покупець заплатить свій ПФ 1%, половину нотаря і це мито половину, наприклад. Тоді мене ще може і влаштує такий варіант.

Я обычно при покупке услуги нотариуса беру полностью на себя.
А мыто оплачивает продавец. Получается обычно поровну, если конечно квартиры не по цене Пшонки.
Я не соглашаюсь делать сделки у незнакомых нотариусов.


То есть по факту у вас услуги нотариуса 1% + 1% итого 2%.А риэлторы в вас есть?

ИА раніше ж писав, що купує УКО подідну нерухомість з дисконтом, а не особняки Пшонки
flyman
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  #<1 ... 120241202512026120271202812029>
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